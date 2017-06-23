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  • 23.06, 07:45
    В страдающей от жары Европе мужчины облачились в юбки. Европа, жара, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В страдающей от жары Европе мужчины облачились в юбки

    1 комментарий
    В страдающей от жары Европе мужчины облачились в юбки

    В страдающей от жары Европе мужчины облачились в юбки

    В страдающей от жары Европе мужчины облачились в юбки

      Жители Европы, где июнь ставит температурные рекорды, ищут любые способы охладиться.

      Десятки британских подростков пришли в школу в юбках. На такой форменный протест ученики решились, когда директор не разрешила им в жару надевать шорты.

      Настоящим спасением женский гардероб стал также для водителей общественного транспорта во Франции. Накануне там зарегистрировали самый жаркий день за последние 70 лет.

      В кабинах автобусов температура достигала 50 градусов, но компания не пошла на уступки. И мужчинам пришлось привыкать к нестандартному, зато разрешенному элементу гардероба.

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