Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.06, 07:45
    Град размером с теннисный мяч выпал на Алтае и в Хакасии. Алтайский край, Хакасия, град, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Град размером с теннисный мяч выпал на Алтае и в Хакасии

    2 комментария
    Град размером с теннисный мяч выпал на Алтае и в Хакасии

    Град размером с теннисный мяч выпал на Алтае и в Хакасии

    Град размером с теннисный мяч выпал на Алтае и в Хакасии

      Сильный град побил машины и урожай на Алтае и в Хакасии.

      На кадрах, которые выкладывают в Интернет очевидцы, видно, что в некоторых районах ледышки были размером с теннисный мяч. К счастью, непогода была кратковременной, никто не пострадал, но те, кто попал под град на машине получили острые ощущения.

      Ночью в Алтайском крае опять объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, грозы, шквалистый ветер и снова град.

      Новости по теме

      Лето-2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru