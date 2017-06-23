Град размером с теннисный мяч выпал на Алтае и в Хакасии

На кадрах, которые выкладывают в Интернет очевидцы, видно, что в некоторых районах ледышки были размером с теннисный мяч. К счастью, непогода была кратковременной, никто не пострадал, но те, кто попал под град на машине получили острые ощущения.Ночью в Алтайском крае опять объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, грозы, шквалистый ветер и снова град.