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  • 23.06, 06:14

    Подруга экс-президента Южной Кореи получила 3 года тюрьмы

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    Подруга <nobr>экс-президента</nobr> Южной Кореи получила 3 года тюрьмы

    Подруга экс-президента Южной Кореи получила 3 года тюрьмы

    Подруга <nobr>экс-президента</nobr> Южной Кореи получила 3 года тюрьмы
  • Фото Reuters © 2017

    • В Южной Корее вынесли приговор подруге бывшего президента Пак Кын Хе. Цой Сун Силь приговорили к заключению сроком на 3 года за незаконное давление на университет, в котором училась ее дочь.

    Цой Сун Силь, как оказалось, использовала свои связи с президентом, чтобы пристроить свою дочь в вуз. Также она давила на преподавателей во время учебы дочери, чтобы те ставили оценки за несуществующие доклады и несданные экзамены.

    Это первый приговор по одному из 13 дел, по которым лучшей подруге экс-главы государства предъявлены обвинения. Цой Сун Силь обвиняется в вымогательстве около 70 тысяч долларов от крупнейших южнокорейских компаний, использовании отношений с президентом для оказания давления, вмешательстве в политические процессы.

    Напомним, что из-за коррупционного скандала, в центре которого оказалась Цой сун Силь, Пак Кын Хе была отстранена от управления страной.

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