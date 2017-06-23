Подруга экс-президента Южной Кореи получила 3 года тюрьмы

В Южной Корее вынесли приговор подруге бывшего президента Пак Кын Хе. Цой Сун Силь приговорили к заключению сроком на 3 года за незаконное давление на университет, в котором училась ее дочь.
Цой Сун Силь, как оказалось, использовала свои связи с президентом, чтобы пристроить свою дочь в вуз. Также она давила на преподавателей во время учебы дочери, чтобы те ставили оценки за несуществующие доклады и несданные экзамены.
Это первый приговор по одному из 13 дел, по которым лучшей подруге экс-главы государства предъявлены обвинения. Цой Сун Силь обвиняется в вымогательстве около 70 тысяч долларов от крупнейших южнокорейских компаний, использовании отношений с президентом для оказания давления, вмешательстве в политические процессы.
Напомним, что из-за коррупционного скандала, в центре которого оказалась Цой сун Силь, Пак Кын Хе была отстранена от управления страной.
Это первый приговор по одному из 13 дел, по которым лучшей подруге экс-главы государства предъявлены обвинения. Цой Сун Силь обвиняется в вымогательстве около 70 тысяч долларов от крупнейших южнокорейских компаний, использовании отношений с президентом для оказания давления, вмешательстве в политические процессы.
Напомним, что из-за коррупционного скандала, в центре которого оказалась Цой сун Силь, Пак Кын Хе была отстранена от управления страной.
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