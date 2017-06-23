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  • 23.06, 04:43

    СМИ узнали о многолетней слежке Берлина за Белым домом

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    СМИ узнали о многолетней слежке Берлина за Белым домом

    СМИ узнали о многолетней слежке Берлина за Белым домом

    Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) на протяжении минимум 8 лет вела слежку за госструктурами США, в том числе Белым домом.

    Как пишет Spiegel, слежка осуществлялась с 1998 по 2006 год на основании около 4 тысяч так называемых селекторов — поисковых запросов, включающих, например, IP-адреса и телефонные номера. БНД наблюдала за Минфином, Госдепом, компаниями типа Lockheed Martin, военными учреждениями, NASA, иностранными дипмиссиями и представительствами международных организаций — МВФ, Лиги арабских государств, а также рядом университетов.


    Еще в 2015 году стало известно, что БНД в течение многих лет — как минимум до 2013 года — шпионила за посольствами западных партнеров. Слежка велась также за американским посольством в Судане и военными Соединенных Штатов в Афганистане, передает ТАСС.

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