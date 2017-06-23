СМИ узнали о многолетней слежке Берлина за Белым домом

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) на протяжении минимум 8 лет вела слежку за госструктурами США, в том числе Белым домом.
Как пишет Spiegel, слежка осуществлялась с 1998 по 2006 год на основании около 4 тысяч так называемых селекторов — поисковых запросов, включающих, например, IP-адреса и телефонные номера. БНД наблюдала за Минфином, Госдепом, компаниями типа Lockheed Martin, военными учреждениями, NASA, иностранными дипмиссиями и представительствами международных организаций — МВФ, Лиги арабских государств, а также рядом университетов.
Еще в 2015 году стало известно, что БНД в течение многих лет — как минимум до 2013 года — шпионила за посольствами западных партнеров. Слежка велась также за американским посольством в Судане и военными Соединенных Штатов в Афганистане, передает ТАСС.
Spying Scandal: German Intelligence Also Snooped on White House https://t.co/rAdDydju5r pic.twitter.com/njuvtcDJ9o— SPIEGEL English (@SPIEGEL_English) 22 июня 2017 г.
Еще в 2015 году стало известно, что БНД в течение многих лет — как минимум до 2013 года — шпионила за посольствами западных партнеров. Слежка велась также за американским посольством в Судане и военными Соединенных Штатов в Афганистане, передает ТАСС.
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