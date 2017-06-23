СМИ: Кувейт передал Катару список требований от арабских стран

Четыре арабские страны выдвинули Кувейту ряд условий для восстановления разорванных дипломатических отношений.
Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал Al Jazeera. Список требований не уточняется.
Ранее власти ОАЭ заявляли, что требования стран связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок на Ближнем Востоке и содействием международным персонам нон-грата. От Дохи требовали прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и «Братьев-мусульман». Также критике подвергся телеканал Al Jazeera, отмечает РИА Новости.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение 5 июня. Доху обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних стран. Позднее к дипломатическому бойкоту присоединились Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.
В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.
A breakdown of the key players involved in the GCC crisis https://t.co/25KNwmhEu9 pic.twitter.com/ga9TolKrmE— Al Jazeera English (@AJEnglish) 22 июня 2017 г.
Ранее власти ОАЭ заявляли, что требования стран связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок на Ближнем Востоке и содействием международным персонам нон-грата. От Дохи требовали прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и «Братьев-мусульман». Также критике подвергся телеканал Al Jazeera, отмечает РИА Новости.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение 5 июня. Доху обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних стран. Позднее к дипломатическому бойкоту присоединились Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.
В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.
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