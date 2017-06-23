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  • 23.06, 06:13

    Новый фильм из цикла «Звездные войны» снимет Рон Ховард

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    • Фото Reuters © 2017, Axel Schmidt
    Новый фильм из цикла «Звездные войны» снимет Рон Ховард

    Новый фильм из цикла «Звездные войны» снимет Рон Ховард

    Новый фильм из цикла «Звездные войны» снимет Рон Ховард
  • Фото Reuters © 2017, Axel Schmidt

    • Обладатель премии «Оскар» Рон Ховард станет режиссером пока еще безымянного эпизода «Звездных войн», посвященного одному из главных героев саги — Хану Соло.

    Премьера фильма намечена на 25 мая 2018 года. Съемки, начавшиеся в январе, возобновятся 10 июля. О назначении Рона Ховарда режиссером картины было объявлено накануне.


    Ранее над картиной работали режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Об их увольнении было объявлено в среду. Решение студия Lucasfilm объяснила творческими разногласиями.

    Рон Ховард — двукратный обладатель премии «Оскар», широко известен по фильмам «Игры разума», «Аполлон-13», «Код да Винчи».

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