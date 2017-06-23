Новый фильм из цикла «Звездные войны» снимет Рон Ховард

Обладатель премии «Оскар» Рон Ховард станет режиссером пока еще безымянного эпизода «Звездных войн», посвященного одному из главных героев саги — Хану Соло.
Премьера фильма намечена на 25 мая 2018 года. Съемки, начавшиеся в январе, возобновятся 10 июля. О назначении Рона Ховарда режиссером картины было объявлено накануне.
Ранее над картиной работали режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Об их увольнении было объявлено в среду. Решение студия Lucasfilm объяснила творческими разногласиями.
Рон Ховард — двукратный обладатель премии «Оскар», широко известен по фильмам «Игры разума», «Аполлон-13», «Код да Винчи».
Academy Award-winning filmmaker Ron Howard will assume directorial duties on the untitled Han Solo film. https://t.co/Ki04TAoKEe pic.twitter.com/7LvRyTUt6t— Star Wars (@starwars) 22 июня 2017 г.
Ранее над картиной работали режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Об их увольнении было объявлено в среду. Решение студия Lucasfilm объяснила творческими разногласиями.
Рон Ховард — двукратный обладатель премии «Оскар», широко известен по фильмам «Игры разума», «Аполлон-13», «Код да Винчи».
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