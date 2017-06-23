Девочка и Роналду: 10-летняя Полина рассказала о своей мечте

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Полине Хаерединовой, инвалиду с детства, от которой отказались родные родители, сейчас завидуют миллионы поклонников футбола. Да и сама она не верит, что все это происходит здесь и сейчас.Причем у Полины был выбор — выходить на поле с капитаном нашей сборной Акинфеевым или все-таки с Роналду. Женское сердце подсказало второй вариант. Она всю ночь делала ему в подарок браслеты из бисера. Сначала хотела подарить с российским флагом, но подарила с португальским. А потом произошло невероятное. Лучший футболист мира стянул с себя тренировочную кофту и положил девочке на колени. В подарок.Сейчас Полина засыпает и просыпается в обнимку с дорогим подарком. Настолько дорогим, что на все предложения продать толстовку она отвечает отказом. У нее любимая семья — приемная мама и трое братьев и сестер, и большая мечта, до которой, хочется верить, остался всего год.: «У меня мечта есть, чтобы я с Роналду вышла на ФИФА-2018. Чтобы я вышла вместе с ним, только уже не на коляске, а на своих ногах».Поддержать Полину можно с помощью хештега #роналдувидит в соцсетях.