Ученые бьют тревогу из-за исчезновения пятен на Солнце

Погодные катаклизмы последних месяцев многих наводят на мысль, что апокалипсис не за горами. Неужели действительно начались необратимые процессы, которые могут привести к гибели Земли? Какие даты в один голос с учеными называют и экстрасенсы?
Ученые заметили, что на Солнце с начала мая началось снижение активности, и с его поверхности исчезли все «черные» пятна — темные участки, сквозь которые магнитные поля выходят на поверхность. Астрофизик Игорь Никулин с тревогой напоминает, что подобные явления в истории уже приводили к небывалым холодам.
Игорь Никулин, сотрудник отдела физики Солнца государственного астрономического института имени Штенберга: « В 17-м веке был так называемый минимум Маундера, когда пятен практически не наблюдалось. В Европе замерзали реки, в Лондоне — Темза. Есть опасение, что нечто похожее надвигается на нас и сейчас».
Если такое же случится сейчас, то мир ждет серьезный политический кризис, уверены ученые. Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
Игорь Никулин, сотрудник отдела физики Солнца государственного астрономического института имени Штенберга: « В 17-м веке был так называемый минимум Маундера, когда пятен практически не наблюдалось. В Европе замерзали реки, в Лондоне — Темза. Есть опасение, что нечто похожее надвигается на нас и сейчас».
Если такое же случится сейчас, то мир ждет серьезный политический кризис, уверены ученые. Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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