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  • 23.06, 03:11
    Ученые бьют тревогу из-за исчезновения пятен на Солнце. Солнце, погода, погодные аномалии, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ученые бьют тревогу из-за исчезновения пятен на Солнце

    2 комментария

    Ученые бьют тревогу из-за исчезновения пятен на Солнце

    Ученые бьют тревогу <nobr>из-за</nobr> исчезновения пятен на Солнце

      Погодные катаклизмы последних месяцев многих наводят на мысль, что апокалипсис не за горами. Неужели действительно начались необратимые процессы, которые могут привести к гибели Земли? Какие даты в один голос с учеными называют и экстрасенсы?

      Ученые заметили, что на Солнце с начала мая началось снижение активности, и с его поверхности исчезли все «черные» пятна — темные участки, сквозь которые магнитные поля выходят на поверхность. Астрофизик Игорь Никулин с тревогой напоминает, что подобные явления в истории уже приводили к небывалым холодам.

      Игорь Никулин, сотрудник отдела физики Солнца государственного астрономического института имени Штенберга: « В 17-м веке был так называемый минимум Маундера, когда пятен практически не наблюдалось. В Европе замерзали реки, в Лондоне — Темза. Есть опасение, что нечто похожее надвигается на нас и сейчас».

      Если такое же случится сейчас, то мир ждет серьезный политический кризис, уверены ученые. Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

      Что происходит с климатом на планете, что или кто стоит за теми явлениями, которые могут только казаться природной аномалией? Новые версии — в фильме Вадима Глускера «Мировая закулиса. Повелители погоды». Смотрите в пятницу 23 июня в 23:30 на НТВ.

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