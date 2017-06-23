Ученые бьют тревогу из-за исчезновения пятен на Солнце

Ученые заметили, что на Солнце с начала мая началось снижение активности, и с его поверхности исчезли все «черные» пятна — темные участки, сквозь которые магнитные поля выходят на поверхность. Астрофизик Игорь Никулин с тревогой напоминает, что подобные явления в истории уже приводили к небывалым холодам., сотрудник отдела физики Солнца государственного астрономического института имени Штенберга: « В 17-м веке был так называемый минимум Маундера, когда пятен практически не наблюдалось. В Европе замерзали реки, в Лондоне — Темза. Есть опасение, что нечто похожее надвигается на нас и сейчас».Если такое же случится сейчас, то мир ждет серьезный политический кризис, уверены ученые. Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».Что происходит с климатом на планете, что или кто стоит за теми явлениями, которые могут только казаться природной аномалией? Новые версии — в фильме Вадима Глускера «Мировая закулиса. Повелители погоды».