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  • 23.06, 01:42
    Ветеран Великой Отечественной рассказал о первом утре войны. Великая Отечественная война, история, Москва, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ветеран Великой Отечественной рассказал о первом утре войны

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    Ветеран Великой Отечественной рассказал о первом утре войны

    Ветеран Великой Отечественной рассказал о первом утре войны

    Ветеран Великой Отечественной рассказал о первом утре войны

      Это сегодня он — Владимир Иванович Трунин, заслуженный конструктор, инженер с россыпью орденов и медалей на груди. А в июне 1941 года он был обычным десятиклассником, который с нетерпением ждал 22 июня.

      Еще бы — 21-го был выпускной. Дальше должна была начаться взрослая жизнь. Новая жизнь действительно началась, но не такой он ее себе представлял.

      Владимир Трунин, ветеран Великой Отечественной войны: «Часов в 10 утра я обратил внимание, что по улицам города бегут молодые женщины, лет 25–30, только что вышедшие замуж, и плачут навзрыд».

      Владимир Иванович рассказывает: к войне они, вчерашние школьники, на самом деле, были готовы. Конечно, не морально, но физически. В те годы каждый мечтал о четырех значках: «Готов к труду и обороне», «Готов к санитарной обороне», «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» и «Юный ворошиловский стрелок». Именно поэтому, только услышав о нападении, все парни отправились в военкомат.

      Подробности — в материале «Итогов дня».

      Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России.

      Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

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