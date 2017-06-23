Ветеран Великой Отечественной рассказал о первом утре войны

Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России. Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

Еще бы — 21-го был выпускной. Дальше должна была начаться взрослая жизнь. Новая жизнь действительно началась, но не такой он ее себе представлял., ветеран Великой Отечественной войны: «Часов в 10 утра я обратил внимание, что по улицам города бегут молодые женщины, лет 25–30, только что вышедшие замуж, и плачут навзрыд».Владимир Иванович рассказывает: к войне они, вчерашние школьники, на самом деле, были готовы. Конечно, не морально, но физически. В те годы каждый мечтал о четырех значках: «Готов к труду и обороне», «Готов к санитарной обороне», «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» и «Юный ворошиловский стрелок». Именно поэтому, только услышав о нападении, все парни отправились в военкомат.Подробности — в материале «Итогов дня».