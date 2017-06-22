Погоня за тенью
ТВ-Эфир
Погоня за тенью
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.06, 00:10

    Киевский облсовет потребовал начать процедуру импичмента Порошенко

    комментировать

    Киевский облсовет потребовал начать процедуру импичмента Порошенко

    Киевский облсовет потребовал начать процедуру импичмента Порошенко

    Депутаты Киевского областного совета потребовали у Рады начать процедуру импичмента Порошенко. Резолюция опубликована на официальном сайте совета.

    В документе говорится: такого уровня нарушения гражданских прав, как сейчас, Украина не допускала еще никогда. Подчеркивается, что в стране продолжается «кровопролитная война», которая унесла жизни более 10 тысяч человек, и это только по официальным данным.

    Из текста резолюции: «90% украинцев в соответствии со стандартами ООН за последние 4 года оказались за чертой бедности, свыше 60% — крайней бедности. Население Украины стареет, болеет, вымирает либо бежит из государства».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru