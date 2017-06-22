Киевский облсовет потребовал начать процедуру импичмента Порошенко

Депутаты Киевского областного совета потребовали у Рады начать процедуру импичмента Порошенко. Резолюция опубликована на официальном сайте совета.
В документе говорится: такого уровня нарушения гражданских прав, как сейчас, Украина не допускала еще никогда. Подчеркивается, что в стране продолжается «кровопролитная война», которая унесла жизни более 10 тысяч человек, и это только по официальным данным.
Из текста резолюции: «90% украинцев в соответствии со стандартами ООН за последние 4 года оказались за чертой бедности, свыше 60% — крайней бедности. Население Украины стареет, болеет, вымирает либо бежит из государства».
Из текста резолюции: «90% украинцев в соответствии со стандартами ООН за последние 4 года оказались за чертой бедности, свыше 60% — крайней бедности. Население Украины стареет, болеет, вымирает либо бежит из государства».
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