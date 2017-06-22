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  • 23.06, 00:10

    СМИ: КНДР провела испытания нового ракетного двигателя

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    СМИ: КНДР провела испытания нового ракетного двигателя

    СМИ: КНДР провела испытания нового ракетного двигателя

    Пхеньян провел очередные испытания нового ракетного двигателя, который может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете.

    Как сообщил в четверг телеканал Fox News, испытание состоялось в среду. Речь идет о двигателе, который можно будет монтировать как на ракеты, предназначенные для вывода спутников на орбиту, так и на межконтинентальные баллистические ракеты. Последний подобный тест проводился в марте этого года.


    США также зафиксировали всплеск активности на том объекте, где КНДР ранее проводили ядерные испытания, отмечает ТАСС.

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