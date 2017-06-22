СМИ: КНДР провела испытания нового ракетного двигателя

Пхеньян провел очередные испытания нового ракетного двигателя, который может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете.
Как сообщил в четверг телеканал Fox News, испытание состоялось в среду. Речь идет о двигателе, который можно будет монтировать как на ракеты, предназначенные для вывода спутников на орбиту, так и на межконтинентальные баллистические ракеты. Последний подобный тест проводился в марте этого года.
США также зафиксировали всплеск активности на том объекте, где КНДР ранее проводили ядерные испытания, отмечает ТАСС.
U. S. Officials: North Korean military has carried out another rocket engine test. https://t.co/dTmshJe97z pic.twitter.com/JpfHbQnk8h— Fox News (@FoxNews) 22 июня 2017 г.
США также зафиксировали всплеск активности на том объекте, где КНДР ранее проводили ядерные испытания, отмечает ТАСС.
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