Первая женщина-гондольер в Венеции сменила пол

Statement for the press which writes without know how



My name is Alex Hai, and I am transgender. The correct pronouns… Опубликовано Alex Hai Gondola tours 20 июня 2017 г.

Хай на своей странице в Facebook рассказал, что теперь является трансгендером, и считает неуважительным обращение «она» или «Александра». По ее словам, в действительности он никогда не ощущал себя женщиной.В 2007 году Хай, будучи женщиной, впервые добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции.