Первая женщина-гондольер в Венеции сменила пол

Алекс Хай, которая 10 лет назад прославилась как первая
женщина-гондольер в Венеции, призналась, что является трансгендером, и попросила не обращаться к ней, как к женщине.
Хай на своей странице в Facebook рассказал, что теперь является трансгендером, и считает неуважительным обращение «она» или «Александра». По ее словам, в действительности он никогда не ощущал себя женщиной.
В 2007 году Хай, будучи женщиной, впервые добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции.
Statement for the press which writes without know howОпубликовано Alex Hai Gondola tours 20 июня 2017 г.
My name is Alex Hai, and I am transgender. The correct pronouns…
В 2007 году Хай, будучи женщиной, впервые добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции.
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