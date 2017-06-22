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  • 23.06, 00:10

    Первая женщина-гондольер в Венеции сменила пол

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    Первая <nobr>женщина-гондольер</nobr> в Венеции сменила пол

    Первая женщина-гондольер в Венеции сменила пол

    Первая <nobr>женщина-гондольер</nobr> в Венеции сменила пол
  • Фото: wikipedia.org

    • Алекс Хай, которая 10 лет назад прославилась как первая женщина-гондольер в Венеции, призналась, что является трансгендером, и попросила не обращаться к ней, как к женщине.

    Хай на своей странице в Facebook рассказал, что теперь является трансгендером, и считает неуважительным обращение «она» или «Александра». По ее словам, в действительности он никогда не ощущал себя женщиной.

    Statement for the press which writes without know how

    My name is Alex Hai, and I am transgender. The correct pronouns…

    Опубликовано Alex Hai Gondola tours 20 июня 2017 г.

    В 2007 году Хай, будучи женщиной, впервые добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции.

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