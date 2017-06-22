Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани

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Матч, который в четверг принимала «Казань-арена», завершился со счетом 1:1. Счет на 6-й минуте открыл чилийский нападающий Алексис Санчес. Немцы ответили на 41-й минуте голом Ларса Штиндля.Также в четверг в группе B сыграли вничью Камерун и Австралия. Матч, который прошел в Петербурге, завершился со счетом 1:1. На 45-й минуте открыл счет камерунец Андре-Франк Ангисса, на 60-й минуте Марк Миллигэн сравнял.В группе B после двух туров с 4 очками лидирует Чили, опережая Германию за счет лучшей разницы мячей ( «+2» против «+1»). У Австралии и Камеруна по 1 очку.