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  • 23.06, 00:10

    Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани

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    • Фото РИА Новости, Владимир Астапкович
    Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани

    Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани

    Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани
  • Фото РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Футболисты сборных Германии и Чили разошлись миром в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

    Матч, который в четверг принимала «Казань-арена», завершился со счетом 1:1. Счет на 6-й минуте открыл чилийский нападающий Алексис Санчес. Немцы ответили на 41-й минуте голом Ларса Штиндля.

    Также в четверг в группе B сыграли вничью Камерун и Австралия. Матч, который прошел в Петербурге, завершился со счетом 1:1. На 45-й минуте открыл счет камерунец Андре-Франк Ангисса, на 60-й минуте Марк Миллигэн сравнял.

    В группе B после двух туров с 4 очками лидирует Чили, опережая Германию за счет лучшей разницы мячей ( «+2» против «+1»). У Австралии и Камеруна по 1 очку.
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