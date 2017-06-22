В Швейцарии арестован залог Украины на проведение «Евровидения»

Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало арест 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение международного песенного конкурса
«Евровидение-2017».
Об этом Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил украинскому организатору конкурса — Национальной телерадиокомпании Украины. В сообщении на сайте канала отмечается, что швейцарская сторона не указала оснований для ареста.
Национальная телерадиокомпания Украины обратилась в юридическую фирму из Швейцарии для выяснения обстоятельств.
«Евровидение-2017» проходило в Киеве с с 9 по 13 мая. В конкурсе участвовали 42 страны, Россия представлена не была. Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на три года из-за ее выступления в Крыму.
Национальная телерадиокомпания Украины обратилась в юридическую фирму из Швейцарии для выяснения обстоятельств.
«Евровидение-2017» проходило в Киеве с с 9 по 13 мая. В конкурсе участвовали 42 страны, Россия представлена не была. Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на три года из-за ее выступления в Крыму.
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