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  • 23.06, 00:10

    В Швейцарии арестован залог Украины на проведение «Евровидения»

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    В Швейцарии арестован залог Украины на проведение «Евровидения»

    В Швейцарии арестован залог Украины на проведение «Евровидения»

    Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало арест 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

    Об этом Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил украинскому организатору конкурса — Национальной телерадиокомпании Украины. В сообщении на сайте канала отмечается, что швейцарская сторона не указала оснований для ареста.

    Национальная телерадиокомпания Украины обратилась в юридическую фирму из Швейцарии для выяснения обстоятельств.

    «Евровидение-2017» проходило в Киеве с с 9 по 13 мая. В конкурсе участвовали 42 страны, Россия представлена не была. Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на три года из-за ее выступления в Крыму.

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