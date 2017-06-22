Похожий на человека ягненок напугал жителей ЮАР

«Человек-ягненок» родился у овцы в Африке. Существо, которого местные назвали посланником темных сил, не выжило pic.twitter.com/9aWZlnM8CS — НТВ (@ntvru) 22 июня 2017 г.

Появление на свет странного существа вызвало панику среди местных жителей, увидевших в этом происки «темных сил». Людей успокоил глава ветеринарной службы Восточно-Капской провинции.По его словам, овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли. Этот вирус и спровоцировал неправильное развитие плода, который в итоге появился на свет мертвым.Овцы имеют 28 пар хромосом, а люди — 23 пары. Поэтому не стоит строить теории о «получеловеке-полуовце», пояснил ветеринар.