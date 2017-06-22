Похожий на человека ягненок напугал жителей ЮАР

В южноафриканском поселении
Леди-Фрер у овцы родился ягненок, имеющий некоторое сходство с человеком. Об этом сообщают местные СМИ.
Появление на свет странного существа вызвало панику среди местных жителей, увидевших в этом происки «темных сил». Людей успокоил глава ветеринарной службы Восточно-Капской провинции.
По его словам, овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли. Этот вирус и спровоцировал неправильное развитие плода, который в итоге появился на свет мертвым.
Овцы имеют 28 пар хромосом, а люди — 23 пары. Поэтому не стоит строить теории о «получеловеке-полуовце», пояснил ветеринар.
По его словам, овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли. Этот вирус и спровоцировал неправильное развитие плода, который в итоге появился на свет мертвым.
Овцы имеют 28 пар хромосом, а люди — 23 пары. Поэтому не стоит строить теории о «получеловеке-полуовце», пояснил ветеринар.
«Человек-ягненок» родился у овцы в Африке. Существо, которого местные назвали посланником темных сил, не выжило pic.twitter.com/9aWZlnM8CS— НТВ (@ntvru) 22 июня 2017 г.
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