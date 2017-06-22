Майор Соколов. Игра без правил
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Майор Соколов. Игра без правил
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  • 22.06, 22:40

    Похожий на человека ягненок напугал жителей ЮАР

    2 комментария
    Похожий на человека ягненок напугал жителей ЮАР

    Похожий на человека ягненок напугал жителей ЮАР

    Похожий на человека ягненок напугал жителей ЮАР
  • Фото: African PAGE /facebook.com

    • В южноафриканском поселении Леди-Фрер у овцы родился ягненок, имеющий некоторое сходство с человеком. Об этом сообщают местные СМИ.

    Появление на свет странного существа вызвало панику среди местных жителей, увидевших в этом происки «темных сил». Людей успокоил глава ветеринарной службы Восточно-Капской провинции.

    По его словам, овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли. Этот вирус и спровоцировал неправильное развитие плода, который в итоге появился на свет мертвым.

    Овцы имеют 28 пар хромосом, а люди — 23 пары. Поэтому не стоит строить теории о «получеловеке-полуовце», пояснил ветеринар.


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