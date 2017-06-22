Нескольких сотрудников ЦРУ уволили за кражу еды из автоматов

В США ряд сотрудников Центрального разведывательного управления уволили после того, как стало известно, что они крадут закуски и сладости из вендинговых автоматов.
Похищать еду из автоматов им удавалось благодаря схеме, которую им сообщил один из коллег. Общий ущерб от краж составил три тысячи долларов.
Увольнение сотрудников ЦРУ произошло еще четыре года назад. Но об этом стало известно только сейчас, поскольку были рассекречены документы в соответствии с поправками к закону о свободе информации.
По данным BuzzFeed, сотрудники службы разведки воровали еду в 2012–2013 годах. Они отключали автоматы от интернета и расплачивались с помощью бесконтактной платежной системы FreedomPay. А счета, с которых проводилась оплата, были пустыми.
Когда владельцы вендинговых автоматов стали замечать пропажи, они установили камеры. В результате группа сотрудников ЦРУ, ворующих еду, была поймана.
При расследовании этого инцидента установили организатора похищения еды. Сотрудник рассказал, что сначала сам воспользовался уязвимостью аппаратов, а потом рассказал о «лазейке» своим коллегам.
Все задержанные признались в кражах и были уволены из ЦРУ. Притом Центральное разведывательное управление настаивало на возбуждении уголовных дел на похитителей еды, но Минюст не стал предъявлять им обвинений.
Увольнение сотрудников ЦРУ произошло еще четыре года назад. Но об этом стало известно только сейчас, поскольку были рассекречены документы в соответствии с поправками к закону о свободе информации.
По данным BuzzFeed, сотрудники службы разведки воровали еду в 2012–2013 годах. Они отключали автоматы от интернета и расплачивались с помощью бесконтактной платежной системы FreedomPay. А счета, с которых проводилась оплата, были пустыми.
Когда владельцы вендинговых автоматов стали замечать пропажи, они установили камеры. В результате группа сотрудников ЦРУ, ворующих еду, была поймана.
При расследовании этого инцидента установили организатора похищения еды. Сотрудник рассказал, что сначала сам воспользовался уязвимостью аппаратов, а потом рассказал о «лазейке» своим коллегам.
Все задержанные признались в кражах и были уволены из ЦРУ. Притом Центральное разведывательное управление настаивало на возбуждении уголовных дел на похитителей еды, но Минюст не стал предъявлять им обвинений.
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