Лидеры ЕС согласовали продление антироссийских санкций на полгода

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции против России.
Ограничения будут продлены еще на шесть месяцев. Об это сообщил председатель Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter. Причиной названо отсутствие прогресса по минским соглашениям.
Дональд Туск: «Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности».
Напомним, срок действия секторальных санкций Евросоюза, установленных в отношении Москвы в связи с событиями вокруг Украины, истекает в конце июля. Решение саммита ЕС дает старт формальной процедуре продления экономических ограничений. Однако официальное решение о продлении санкций может быть принято через несколько дней после завершения саммита 23 июня.
Напомним, ЕС начал применять санкционную политику в отношении РФ в 2014 году из-за позиции России по украинской проблеме. Притом в Кремле не раз отмечали, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а санкции наносят вред, в том числе и странам, которые их вводят.
Дональд Туск: «Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности».
Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO— Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.
Напомним, срок действия секторальных санкций Евросоюза, установленных в отношении Москвы в связи с событиями вокруг Украины, истекает в конце июля. Решение саммита ЕС дает старт формальной процедуре продления экономических ограничений. Однако официальное решение о продлении санкций может быть принято через несколько дней после завершения саммита 23 июня.
Напомним, ЕС начал применять санкционную политику в отношении РФ в 2014 году из-за позиции России по украинской проблеме. Притом в Кремле не раз отмечали, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а санкции наносят вред, в том числе и странам, которые их вводят.
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