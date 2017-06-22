Майор Соколов. Игра без правил
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  • 22.06, 22:40

    По факту гибели пятерых рабочих в московской канализации возбудили дело

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    По факту гибели пятерых рабочих в московской канализации возбудили дело

    По факту гибели пятерых рабочих в московской канализации возбудили дело

    По факту гибели пятерых рабочих в московской канализации возбудили дело

    В связи с гибелью пяти мужчин, проводивших работы в канализационном колодце в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

    Из сообщения пресс-службы: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ“)».

    Тела пяти мужчин были обнаружены в канализационном коллекторе на улице Боженко. По версии следствия, рабочие выполняли работы по откачиванию жидкости. По предварительным данным, они скончались «в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации».

    Изначально поступала информация, что мужчины могли отравиться газом, утечка которого произошла из баллона для сварки. При этом очевидцы говорят, что на месте происшествия слышали хлопок.

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