Десятки петербургских болельщиков встречали сборную Португалии у отеля

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В составе которой один из самых прославленных футболистов мира — Криштиану Роналду. Игроки остановились в отеле «Коринтия» в центре города на Невском проспекте.Их автобус цветов национальной команды сопровождала полиция. На улице выставили так называемый коридор безопасности. Несмотря на это, болельщики начали собираться еще за час до прибытия сборной.Некоторые из них пришли с плакатами, вероятно, в надежде получить автографы. Они бурно приветствовали Бруно Алвеша, который играл за петербургский «Зенит» и Пепе.Сам же Роналду из автобуса вышел последним, вызвав взрыв эмоций. Он поприветствовал фанатов, показав знак виктори. На этом общение и ограничилось.Сборная Португалии сыграет в Петербурге на Кубке конфедераций против команды Новой Зеландии. Матч пройдет в субботу 24 июня на «Стадионе Санкт-Петербург».