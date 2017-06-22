Майор Соколов. Игра без правил
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  • 22.06, 21:08
    Десятки петербургских болельщиков встречали сборную Португалии у отеля. Португалия, Роналду, Санкт-Петербург, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Десятки петербургских болельщиков встречали сборную Португалии у отеля

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    Десятки петербургских болельщиков встречали сборную Португалии у отеля

    Десятки петербургских болельщиков встречали сборную Португалии у отеля

      Сегодня вечером в Санкт-Петербург на Кубок конфедераций прибыли чемпионы Европы по футболу 2016 года.

      В составе которой один из самых прославленных футболистов мира — Криштиану Роналду. Игроки остановились в отеле «Коринтия» в центре города на Невском проспекте.

      Их автобус цветов национальной команды сопровождала полиция. На улице выставили так называемый коридор безопасности. Несмотря на это, болельщики начали собираться еще за час до прибытия сборной.

      Некоторые из них пришли с плакатами, вероятно, в надежде получить автографы. Они бурно приветствовали Бруно Алвеша, который играл за петербургский «Зенит» и Пепе.

      Сам же Роналду из автобуса вышел последним, вызвав взрыв эмоций. Он поприветствовал фанатов, показав знак виктори. На этом общение и ограничилось.

      Сборная Португалии сыграет в Петербурге на Кубке конфедераций против команды Новой Зеландии. Матч пройдет в субботу 24 июня на «Стадионе Санкт-Петербург».
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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