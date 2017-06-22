В центре Петербурга станет легче крутить педали

В Петербурге появятся почти 40 километров велодорожек. Ключевая черта проекта — создание неразрывной сети маршрутов, где на двух колесах можно будет передвигаться безопасно. Конкурсы на право воплощать задуманное в жизнь пройдут в течение нескольких недель.

Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, не весь центр взят в цветное кольцо плана велодорожек. Но по Петроградскому району, включая Крестовский остров, точно уже этим летом можно будет наворачивать круги, крутя педали. От «Авроры» по набережным до стадиона и обратно насквозь — по тесноватым пока и для машин, и для велосипедистов улицам — легко! Другой, малый круг велосипедизации — по набережным Фонтанки от Невы до Гороховой и обратно до Мойки.



Дарья Фазлетдинова, пресс-секретарь СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: «Маршруты выбирались на основании исследования улично-дорожной сети и анкетирования среди жителей города. Также мы получали предложения от активистов движения „Велосипедизация Санкт-Петербурга“ и с учетом исследования данных тепловых карт велосипедной активности».



Понятно, что это лишь первые шаги, или пробные заезды. Тем не менее, возможность гнать велосипед не только ради праздного катания в центре должна появиться. Координатор «Велосипедизации Санкт-Петербурга», советник вице-губернатора Албина по созданию велосреды, урбанист Дарья Табачникова и так круглый год на велосипеде.



Привыкла, как и по дороге на это интервью, проскакивать мимо припаркованных и едущих машин с не замечающими ее водителями. Лавировать среди доводов противников велодорожек тоже пришлось на протяжении нескольких лет.



Дарья Табачникова, координатор движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга», представитель СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: «Есть, действительно, сложные вещи. Приходится отменять парковку, для того чтобы была возможность проехать велосипедистам. Но это согласуется с общей транспортной политикой города».



Защитник прав автомобилистов Александр Холодов к настойчивости велоактивистов относится с уважением. Да и то, что велодорожки — цивилизованная история — не спорит. Но когда это не согласуется с возможностями исторических улиц, а пути для велосипедистов лишь условный знак, он склонен называть планы Смольного профанацией.



Этим летом велодорожки как бы обкатывают. Все замечания и жалобы обещают принять во внимание. Рассматривается даже вариант отмены ограничений для движения автомобилей по создаваемым полосам в зимнее время.



Всё-таки вес общественного мнения тех, кто на четырех колесах, в Петербурге пока больше, чем у их двухколесных оппонентов — соседей по потоку.



Подробнее — в репортаже НТВ.