Майор Соколов. Игра без правил
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  • 22.06, 21:08
    В центре Петербурга станет легче крутить педали. Санкт-Петербург, автомобили, дорожное движение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В центре Петербурга станет легче крутить педали

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    В центре Петербурга станет легче крутить педали

    В центре Петербурга станет легче крутить педали

      В Петербурге появятся почти 40 километров велодорожек. Ключевая черта проекта — создание неразрывной сети маршрутов, где на двух колесах можно будет передвигаться безопасно. Конкурсы на право воплощать задуманное в жизнь пройдут в течение нескольких недель.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, не весь центр взят в цветное кольцо плана велодорожек. Но по Петроградскому району, включая Крестовский остров, точно уже этим летом можно будет наворачивать круги, крутя педали. От «Авроры» по набережным до стадиона и обратно насквозь — по тесноватым пока и для машин, и для велосипедистов улицам — легко! Другой, малый круг велосипедизации — по набережным Фонтанки от Невы до Гороховой и обратно до Мойки.

      Дарья Фазлетдинова, пресс-секретарь СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: «Маршруты выбирались на основании исследования улично-дорожной сети и анкетирования среди жителей города. Также мы получали предложения от активистов движения „Велосипедизация Санкт-Петербурга“ и с учетом исследования данных тепловых карт велосипедной активности».

      Понятно, что это лишь первые шаги, или пробные заезды. Тем не менее, возможность гнать велосипед не только ради праздного катания в центре должна появиться. Координатор «Велосипедизации Санкт-Петербурга», советник вице-губернатора Албина по созданию велосреды, урбанист Дарья Табачникова и так круглый год на велосипеде.

      Привыкла, как и по дороге на это интервью, проскакивать мимо припаркованных и едущих машин с не замечающими ее водителями. Лавировать среди доводов противников велодорожек тоже пришлось на протяжении нескольких лет.

      Дарья Табачникова, координатор движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга», представитель СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: «Есть, действительно, сложные вещи. Приходится отменять парковку, для того чтобы была возможность проехать велосипедистам. Но это согласуется с общей транспортной политикой города».

      Защитник прав автомобилистов Александр Холодов к настойчивости велоактивистов относится с уважением. Да и то, что велодорожки — цивилизованная история — не спорит. Но когда это не согласуется с возможностями исторических улиц, а пути для велосипедистов лишь условный знак, он склонен называть планы Смольного профанацией.

      Этим летом велодорожки как бы обкатывают. Все замечания и жалобы обещают принять во внимание. Рассматривается даже вариант отмены ограничений для движения автомобилей по создаваемым полосам в зимнее время.

      Всё-таки вес общественного мнения тех, кто на четырех колесах, в Петербурге пока больше, чем у их двухколесных оппонентов — соседей по потоку.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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