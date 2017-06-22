«Священная война» прозвучала в День памяти и скорби на Ленинградском вокзале в Москве

Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России. Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

Прямо в зале ожидания зазвучала знаменитая «Священная война». Песня была написана через два дня после начала Великой Отечественной.Впервые песню исполнили 26 июня 1941 года, на Белорусском вокзале, откуда бойцы уезжали на фронт. Потом всю войну она звучала по радио, превратившись в народный гимн.