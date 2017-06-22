Майор Соколов. Игра без правил
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  • 22.06, 21:09
    «Священная война» прозвучала в День памяти и скорби на Ленинградском вокзале в Москве. Великая Отечественная война, вокзалы, история, Москва, музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Священная война» прозвучала в День памяти и скорби на Ленинградском вокзале в Москве

    1 комментарий
    «Священная война» прозвучала в День памяти и скорби на Ленинградском вокзале в Москве

    «Священная война» прозвучала в День памяти и скорби на Ленинградском вокзале в Москве

    «Священная война» прозвучала в День памяти и скорби на Ленинградском вокзале в Москве

      На Ленинградском вокзале в Москве несколько десятков молодых людей устроили флешмоб.

      Прямо в зале ожидания зазвучала знаменитая «Священная война». Песня была написана через два дня после начала Великой Отечественной.

      Впервые песню исполнили 26 июня 1941 года, на Белорусском вокзале, откуда бойцы уезжали на фронт. Потом всю войну она звучала по радио, превратившись в народный гимн.

      Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России.

      Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

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