В Польше отреставрировали памятник советским солдатам, форсировавшим Одер

В польском городке Миколин после реставрации открывают обелиск, который был установлен в 1945 году в память о десятках тысяч советских солдат и офицеров, погибших при форсировании реки Одер. Монумент долгое время был в заброшенном состоянии, однако деньги на его восстановление собрала польская общественная организация.
Вместе с тем как раз сегодня сейм Польши принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос памятников советской эпохи, в том числе и мемориалов в честь Красной армии. Так что судьба этого обелиска, как и многих других, теперь под вопросом.
Цветы, купленные на собственную пенсию, Софья Белецка принесла, чтобы посадить у памятника красноармейцам в небольшом польском городке Миколин, расположенном на границе с Чехией. Монумент посвящен памяти 40 тысяч советских солдат, погибших здесь зимой 1945 года в боях за Польшу. Среди них, говорит Софья, был и ее дед, воевавший в составе 1-го Украинского фронта. Когда польские власти хотели снести памятник, местные жители выступили против и добились от мэрии города разрешения на его реконструкцию.
Софья Белецка, жительница города Миколин: «Когда я была маленькой, я помню здесь всегда были живые цветы. А потом монумент оказался заброшен и никому не нужен. Я считаю, что это недостойно памяти людей, отдавших свои жизни за то, чтобы мы тут много лет спокойно жили».
Монумент отреставрировали польские активисты мемориального общества «Курск», которые уже несколько лет самостоятельно занимаются восстановлением памятников советским воинам, погибшим на территории Польши.
Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск», вспоминает, как выглядел памятник в 2015-м. На бетонной плите росли деревья, памятник треснул от мороза, ступеней не было. Когда он разместил информацию о памятнике в Интернете, рассказывает Ежи, на призыв помочь в сборе средств на реконструкцию откликнулись десятки людей.
Ежи Тыц: «Советские солдаты спасли мою страну и вернули Польшу на карту мира. И у людей, которые хотят это забыть, стереть, это не получится просто. Слишком много хороших поляков, которые чтят и ценят, и помнят, что ваши солдаты вместе с нашими прогнали немцев с этой земли».
Мемориальный комплекс в Миколине, по всей вероятности, первый памятник красноармейцам, расположенный на территории Польши. Стелла была установлена еще в начале осени 1945-го. В ее основание вмонтированы 4 лодки, символизирующие форсирование Одера советскими солдатами.
Переправа была тяжелой. Крутые берега реки обледенели. Мороз, снег и сильный ветер. Форсирование Одера шло на любых средствах: лодках, плотах и бревнах. А с противоположного берега тщательно подготовленные войска противника вели шквальный огонь.
За освобождение Польши от фашизма Красная армия заплатила жизнями 600 тысяч советских солдат. Однако власти который год продолжают вести борьбу с памятниками, говорит руководитель польской коммунистической партии Кшиштоф Швей. В его родном городе Домброва-Гурнича активисты тоже отремонтировали памятник красноармейцам, погибшим за несколько месяцев до Дня Победы. Но через полгода монумент осквернили фашистской символикой и националистическими лозунгами. Кшиштоф вместе с единомышленниками как мог вновь отчистил памятник, но следы от краски вандалов остались.
Кшиштоф Швей: «Те, кто помнит, когда пришла Красная армия, знают, что никакой оккупации не было. Наконец можно было спокойно говорить на польском, развивалось образование, промышленность. А сейчас наша молодежь массово уезжает за границу в поисках работы, а власти говорят, что в этом виноваты коммунизм, социализм и Россия. Но польский народ не согласен с их безумной антироссийской политикой».
Только за последние два года на территории Польши зафиксировано полсотни случаев осквернения захоронений. Одним из самых громких стал демонтаж памятника генералу Ивану Черняховскому в городе Пененжно, установленного в 1945-м на месте его гибели на деньги самих поляков.
Всего польские власти хотят демонтировать более полутысячи монументов советской эпохи. Часть перенесут в музеи, остальные просто уничтожат. При этом, правда, обещают не трогать памятники, установленные на местах захоронений советских солдат. В России идею со сносом считают большой ошибкой.
Алла Иванова, врио министра по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области: «Между нашими странами по-прежнему действует соглашение „О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий“ от 22 февраля 1994 года, по которому польская сторона берет на себя охрану этих захоронений. Тем не менее осквернение кладбищ советских солдат продолжается. Варшава, к сожалению, игнорирует обращения российских дипломатов».
Пока некоторые политики пытаются изменить историю своей страны, активисты содружества «Курск» готовятся к открытию восстановленного ими мемориала в городе Миколин. У подножия памятника теперь растут живые цветы — в благодарность от простых поляков тем, кто освобождал эту землю и остался в ней навсегда.
Цветы, купленные на собственную пенсию, Софья Белецка принесла, чтобы посадить у памятника красноармейцам в небольшом польском городке Миколин, расположенном на границе с Чехией. Монумент посвящен памяти 40 тысяч советских солдат, погибших здесь зимой 1945 года в боях за Польшу. Среди них, говорит Софья, был и ее дед, воевавший в составе 1-го Украинского фронта. Когда польские власти хотели снести памятник, местные жители выступили против и добились от мэрии города разрешения на его реконструкцию.
Софья Белецка, жительница города Миколин: «Когда я была маленькой, я помню здесь всегда были живые цветы. А потом монумент оказался заброшен и никому не нужен. Я считаю, что это недостойно памяти людей, отдавших свои жизни за то, чтобы мы тут много лет спокойно жили».
Монумент отреставрировали польские активисты мемориального общества «Курск», которые уже несколько лет самостоятельно занимаются восстановлением памятников советским воинам, погибшим на территории Польши.
Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск», вспоминает, как выглядел памятник в 2015-м. На бетонной плите росли деревья, памятник треснул от мороза, ступеней не было. Когда он разместил информацию о памятнике в Интернете, рассказывает Ежи, на призыв помочь в сборе средств на реконструкцию откликнулись десятки людей.
Ежи Тыц: «Советские солдаты спасли мою страну и вернули Польшу на карту мира. И у людей, которые хотят это забыть, стереть, это не получится просто. Слишком много хороших поляков, которые чтят и ценят, и помнят, что ваши солдаты вместе с нашими прогнали немцев с этой земли».
Мемориальный комплекс в Миколине, по всей вероятности, первый памятник красноармейцам, расположенный на территории Польши. Стелла была установлена еще в начале осени 1945-го. В ее основание вмонтированы 4 лодки, символизирующие форсирование Одера советскими солдатами.
Переправа была тяжелой. Крутые берега реки обледенели. Мороз, снег и сильный ветер. Форсирование Одера шло на любых средствах: лодках, плотах и бревнах. А с противоположного берега тщательно подготовленные войска противника вели шквальный огонь.
За освобождение Польши от фашизма Красная армия заплатила жизнями 600 тысяч советских солдат. Однако власти который год продолжают вести борьбу с памятниками, говорит руководитель польской коммунистической партии Кшиштоф Швей. В его родном городе Домброва-Гурнича активисты тоже отремонтировали памятник красноармейцам, погибшим за несколько месяцев до Дня Победы. Но через полгода монумент осквернили фашистской символикой и националистическими лозунгами. Кшиштоф вместе с единомышленниками как мог вновь отчистил памятник, но следы от краски вандалов остались.
Кшиштоф Швей: «Те, кто помнит, когда пришла Красная армия, знают, что никакой оккупации не было. Наконец можно было спокойно говорить на польском, развивалось образование, промышленность. А сейчас наша молодежь массово уезжает за границу в поисках работы, а власти говорят, что в этом виноваты коммунизм, социализм и Россия. Но польский народ не согласен с их безумной антироссийской политикой».
Только за последние два года на территории Польши зафиксировано полсотни случаев осквернения захоронений. Одним из самых громких стал демонтаж памятника генералу Ивану Черняховскому в городе Пененжно, установленного в 1945-м на месте его гибели на деньги самих поляков.
Всего польские власти хотят демонтировать более полутысячи монументов советской эпохи. Часть перенесут в музеи, остальные просто уничтожат. При этом, правда, обещают не трогать памятники, установленные на местах захоронений советских солдат. В России идею со сносом считают большой ошибкой.
Алла Иванова, врио министра по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области: «Между нашими странами по-прежнему действует соглашение „О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий“ от 22 февраля 1994 года, по которому польская сторона берет на себя охрану этих захоронений. Тем не менее осквернение кладбищ советских солдат продолжается. Варшава, к сожалению, игнорирует обращения российских дипломатов».
Пока некоторые политики пытаются изменить историю своей страны, активисты содружества «Курск» готовятся к открытию восстановленного ими мемориала в городе Миколин. У подножия памятника теперь растут живые цветы — в благодарность от простых поляков тем, кто освобождал эту землю и остался в ней навсегда.
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