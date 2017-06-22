Соседи рассказали о людях, отравившихся спиртом из канистры в Подмосковье

Сегодня стало известно о массовом отравлении метиловым спиртом сразу в двух российских регионах. В подмосковном Сергиевом Посаде к настоящему времени известно о четырех погибших. Столько же жертв в Астраханской области. Еще 10 человек находятся в реанимации, среди них есть подростки. Судя по всему, метиловый спирт люди пили вместо водки.
В Сергиево-Посадской районной больнице такого массового отравления метиловым спиртом не помнят с лихих 90-х. Все произошло накануне вечером. В одной из квартир отмечали день рождения девять мужчин и две женщины средних лет. Видимо, в какой-то момент водки не хватило, и кто-то доставил, возможно, по заказу канистру со спиртом. Как потом выяснилось, с метиловым. Более 50 грамм этого вещества — смертельная доза.
Лишь один из мужчин в компании пил только водку и не пострадал, он и доставил в больницу первого пациента и, узнав диагноз, начал обзванивать товарищей. Одни пришли сами, других привезла скорая.
По словам соседей, люди в этой квартире жили нормально. Иногда выпивали со знакомыми, но никаких дебошей или драк не устраивали.
Правоохранители сейчас выясняют, кто и откуда привез на злополучную вечеринку метанол, который, к слову, купить совсем непросто. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
День в день аналогичный случай произошел в Астраханской области. Взрослые и подростки купались, пили на берегу, и якобы нашли канистру со спиртом. Выпили. Четверо скончались по дороге в больницу. Трое выжили, включая 14-летних, которые, по их словам, только попробовали. Диагноз тот же — отравление метанолом.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Лишь один из мужчин в компании пил только водку и не пострадал, он и доставил в больницу первого пациента и, узнав диагноз, начал обзванивать товарищей. Одни пришли сами, других привезла скорая.
По словам соседей, люди в этой квартире жили нормально. Иногда выпивали со знакомыми, но никаких дебошей или драк не устраивали.
Правоохранители сейчас выясняют, кто и откуда привез на злополучную вечеринку метанол, который, к слову, купить совсем непросто. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
День в день аналогичный случай произошел в Астраханской области. Взрослые и подростки купались, пили на берегу, и якобы нашли канистру со спиртом. Выпили. Четверо скончались по дороге в больницу. Трое выжили, включая 14-летних, которые, по их словам, только попробовали. Диагноз тот же — отравление метанолом.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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