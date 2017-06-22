Главной интригой выборов в Монголии стал вопрос о сотрудничестве с Россией

Президентская кампания в Монголии вышла на финишную прямую. Выборы назначены на 26 июня, это ближайший понедельник. У страны лишь два соседа: Россия на севере, и Китай на юге. В какую сторону развернется родина Чингисхана — сейчас главная интрига. Обладая богатейшими природными ресурсами и экономикой, которая нуждается в реновации, Монголия представляет большой интерес для инвесторов.

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Монголия

Типичный монгольский избиратель любит степной простор, лошадей и русский народ, к которому он относится с теплотой и до сих пор называет братским.



Унэбат, пастух: «Вы ведь не китайцы? Нет? Русские? Вы — наши братья. Мы вас помним!»



Борьба за голоса монголов в этой предвыборной кампании идет серьезная. На кону — пост президента, который определит будущее страны.



Когда-то Советский Союз помог Монголии отстоять независимость и совершить исторический прыжок из феодализма в социализм, минуя капитализм. Монголы этого не забыли, но с тех пор, конечно, прошло много времени. Нынешняя предвыборная кампания, по сути, должна ответить только на один вопрос: куда поведет страну новый монгольский президент: в сторону России или Китая?



Образ Чингисхана во время кампании вовсю эксплуатируется Халтмаагийном Баттулгой. Художник, член сборной страны по самбо и скандально известный бизнесмен. Он занимал пост министра транспорта и на свои средства построил самый высокий в мире памятник великому монголу.



Уламбаяр Лхамсурэн, политолог: «Надо сказать, что предвыборная борьба у них очень интенсивная, можно сказать, даже жестокая, с привлечением всех технологий выборных — популистский наклон, псевдонационалистический».



Председатель Великого хурала, монгольского парламента, Миегомбын Энхболд в этом раскладе олицетворяет стабильность и заявляет о том, что Монголия устала от постоянной чехарды и смены правительств. Он вспоминает, как в 1976-м в Монголию приезжал Леонид Брежнев, а он в числе отличников встречал его с цветами в руках. У каждого монгола своя история, связанная с советским прошлым.



Миегомбын Энхболд, кандидат в президенты: «Дружба с нашими великими соседями — с Россией и Китаем — моя главная цель. Ведь отношения между Монголией и Россией выстраивались столетиями. Во времена Советского Союза наша дружба была на самом высоком уровне. К сожалению, сейчас мы во многом растеряли те достижения. Нам надо восстановить былое сотрудничество. Я думаю, это очень важно как для монголов, так и для русских».



Многие поколения монголов до сих пор живут в юртах. Там вспоминают время, когда почти все специалисты вокруг говорили по-русски.



Жончивдоржийн Сурэнхорол: «Я был шофером, а все инженеры, агрономы — советские. Мы многому у них научились. Я всегда буду помнить о той помощи, которую нам оказали русские. Этого не забыть!»



Следы советского присутствия в Монголии со временем стираются. Как стирается надпись с цитатой Владимира Ленина: «Наш лозунг должен быть один — учиться военному делу настоящим образом!». На бетонных плитах еще остались наши летчики со шлемами в руках. А вот бывший военный городок советской авиачасти пережил монгольскую реновацию. Пятиэтажки перекрасили, на нашем самолете вместо звезд — монгольский герб, и даже заяц из «Ну, погоди!» теперь рядом не с волком, а с мишкой-пандой.



Монголия — относительно небогатая страна, но и здесь можно встретить монаха, который ремонтирует свой Hummer. Стратегическое расположение и полезные ископаемые делают Монголию привлекательной, например, для Китая. Хотя к китайцам у монголов отношение настороженное. Буддизм заменил коммунистическую идеологию, но память о дружбе с Россией никуда не делась. Так что, выбирая себе нового президента, монголы сейчас делают ставку на человека, который попытается вернуть отношения с великим русским соседом на прежний уровень.