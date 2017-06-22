Майор Соколов. Игра без правил
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  • 22.06, 21:09
    Общественная палата обсудила угрозу пропаганды экстремизма в мессенджерах. Интернет, Общественная палата, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Общественная палата обсудила угрозу пропаганды экстремизма в мессенджерах

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    Общественная палата обсудила угрозу пропаганды экстремизма в мессенджерах

    Общественная палата обсудила угрозу пропаганды экстремизма в мессенджерах

      Сегодня в Москве говорили о пропаганде экстремизма на анонимных сервисах в Интернете.

      Представители Общественной палаты заявили, что за полтора года к ним поступило более семи тысяч обращений. По их данным, многие экстремистские и террористические ячейки ведут свои переговоры в Сети, в том числе, используя многочисленные общедоступные программы для обмена сообщениями.

      Максим Григорьев, заместитель председателя комиссии ОП по межнациональным отношениям: «Если раньше подростку, который попал под идеологию терроризма, было сложно искать террористическую группу, то сейчас человек, который в анонимном мессенджере нашел такой канал, которых сотни, он уже получает сообщения. С ним уже выходят на связь и пытаются затягивать. Простота взаимодействия с террористами через вот эти анонимные мессенджеры — это, конечно, огромная угроза обществу. Безусловно, это необходимо регулировать».

      В думе уже прошел первое чтение законопроект, запрещающий пользователям обмениваться сообщениями в мессенджерах без предварительной идентификации по номеру мобильного телефона.

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