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  • 22.06, 21:09

    Волочкова показала свой роскошный дом в подмосковном поселке

    3 комментария
    Волочкова показала свой роскошный дом в подмосковном поселке

    Волочкова показала свой роскошный дом в подмосковном поселке

    Волочкова показала свой роскошный дом в подмосковном поселке
  • Фото: volochkova_art /instagram.com

    • Анастасия Волочкова — самая известная в стране балерина. Поклонники обсуждают ее поклонников, шпагаты, отдых и формы. А когда она въехала в новый роскошный дом, стали говорить и о нем.

    При строительстве загородного дома Волочкова воплотила все самые смелые мечты, сообщает сайт Dni.Ru.

    Анастасия Волочкова: «Я изначально хотела, чтобы в доме был театр. Дала себе слово не заходить в эту комнату пока все не будет готово после ремонта. Но не удержалась и поднялась туда. Сказать честно — я обалдела. Большой театр „отдыхает“ по сравнению с тем, что у меня наверху. Могу сказать только одно: он в стиле Людовика ХIV. Теперь у меня есть „Большой театр Анастасии Волочковой“».

    Похвастаться Балерина может не только собственным театром. Площадь трехэтажного дома Волочковой, который расположен в элитном дачном поселке в 13 км от МКАД, — 645 квадратных метров. В нем есть каминная, столовая, несколько гардеробных, четыре ванные комнаты, два будуара, кухня, бассейн, бильярдная, спортивный зал. А уютная гостиная с камином — одно из любимых мест Волочковой. У дочери Волочковой Ариадны — отдельная просторная спальня, а также собственная игровая комната.

    Интерьеры особняка балерина продумала сама, а помогает ей в этом подруга Яна Шевченко, профессиональный дизайнер. В доме много аксессуаров и картин Никаса Сафронова, друга балерины. Белый рояль — подарок Николая Баскова — занял почетное место в гостиной: за ним собираются друзья балерины — певцы и композиторы. Гордость балерины — огромная ванная комната с фресками, мозаикой и изысканной мебелью.

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