В отношении подстреливших детей ставропольских конвоиров начата проверка

В Ставрополе осужденный на восемь лет за незаконный оборот наркотиков попытался сбежать сразу после процесса. Конвоиры во время погони были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате ранения получили прохожие —
10-летняя девочка и 17-летний молодой человек.
Школьники стали случайными свидетелями побега. Конвоиры заводили осужденного в автозак, но тот попытался скрыться. Приставы вынуждены были применить оружие. За предупредительным выстрелом в воздух последовали еще несколько — уже на поражение. Беглец успел скрыться за спинами несовершеннолетних.
Школьники получили ранения. Очевидцы даже сняли на видео, как пострадавшему парню прямо на тротуаре оказывают помощь. Что касается самого беглеца, то он, видимо, испугавшись, сдался стражам порядка. Сейчас медики заявляют, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Приставам после произошедшего пришлось написать рапорт и подробно доложить о деталях ЧП начальству. После этого в полиции начали проверку. Предстоит выяснить, соблюдали ли они инструкции и понимали ли, что подвергают опасности прохожих. Теперь же оценку действиям правоохранителей дадут эксперты. Они уже собрали необходимые улики на месте происшествия и в ближайшие время опросят конвоиров.
Школьники получили ранения. Очевидцы даже сняли на видео, как пострадавшему парню прямо на тротуаре оказывают помощь. Что касается самого беглеца, то он, видимо, испугавшись, сдался стражам порядка. Сейчас медики заявляют, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Приставам после произошедшего пришлось написать рапорт и подробно доложить о деталях ЧП начальству. После этого в полиции начали проверку. Предстоит выяснить, соблюдали ли они инструкции и понимали ли, что подвергают опасности прохожих. Теперь же оценку действиям правоохранителей дадут эксперты. Они уже собрали необходимые улики на месте происшествия и в ближайшие время опросят конвоиров.
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