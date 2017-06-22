Задержан один из грабителей, ранивших полицейского под Волгоградом

Полицейские задержали одного из подозреваемых в вооружённом ограблении ювелирного салона под Волгоградом. По версии сыщиков, Александр Демченко с подельниками вынесли из магазина пять миллионов рублей.
Уходя от погони, грабители открыли огонь по сотрудникам МВД. В результате офицер получил ранение в голову. Подозреваемого поймали за полтысячи километров от места преступления — в Ростовской области.
Команда «захват» прозвучала сразу, как только автомобиль одного из подозреваемых остановился. Чтобы выйти на его след, стражам порядка пришлось опросить сотни человек — все пути привели в Азов, находящийся почти в 600 км от места преступления.
Подозреваемых разыскивали трое суток. Доказательств сыщики собрали столько, что отпираться не было смысла. Задержанный Демченко сразу заявил, что прекрасно понимает, за что на него надели наручники.
В магазине ювелирных украшений Демченко с двумя подельниками, как зафиксировала камера наблюдения, ворвался в разгар рабочего дня. Охранник даже не успел воспользоваться оружием.
Скрылись налетчики за считанные секунды. Однако охранник успел запомнить марку автомобиля. Ориентировку отправили всем постам. Сигнал приняли Алексей Серов с напарником. Бросились в погоню. Требование остановиться водитель «Нивы» проигнорировал и лишь прибавил скорость. Полицейские стали стрелять. Сначала в воздух, потом по колесам. Подозреваемые тоже открыли огонь, но на поражение.
Это чудо, говорят медики, что офицер, которого ранили в голову, остался жив. Грабителям удалось уйти.
По тревоге были подняты более 300 сотрудников правоохранительных органов. Вскоре одного из подозреваемых вычислили в соседнем регионе — в Саратове. Когда полицейские приступили к штурму его квартиры, тот сначала попытался взять кого-то из соседей в заложники, затем решил застрелиться. Его доставили в реанимацию, где он скончался.
Задержанный Демченко уже подробно рассказал, как спланировали преступление. А поиски третьего подозреваемого продолжаются. Тем временем раненого сотрудника ДПС Алексея Серова вертолетом транспортировали в областной центр. Несмотря на то, что, по словам врачей, его жизни уже ничто не угрожает, ближайший месяц ему придется провести под пристальным присмотром. Также сегодня стало известно, что все полицейские, которые принимали участие в задержании грабителей, будут представлены к наградам.
Команда «захват» прозвучала сразу, как только автомобиль одного из подозреваемых остановился. Чтобы выйти на его след, стражам порядка пришлось опросить сотни человек — все пути привели в Азов, находящийся почти в 600 км от места преступления.
Подозреваемых разыскивали трое суток. Доказательств сыщики собрали столько, что отпираться не было смысла. Задержанный Демченко сразу заявил, что прекрасно понимает, за что на него надели наручники.
В магазине ювелирных украшений Демченко с двумя подельниками, как зафиксировала камера наблюдения, ворвался в разгар рабочего дня. Охранник даже не успел воспользоваться оружием.
Скрылись налетчики за считанные секунды. Однако охранник успел запомнить марку автомобиля. Ориентировку отправили всем постам. Сигнал приняли Алексей Серов с напарником. Бросились в погоню. Требование остановиться водитель «Нивы» проигнорировал и лишь прибавил скорость. Полицейские стали стрелять. Сначала в воздух, потом по колесам. Подозреваемые тоже открыли огонь, но на поражение.
Это чудо, говорят медики, что офицер, которого ранили в голову, остался жив. Грабителям удалось уйти.
По тревоге были подняты более 300 сотрудников правоохранительных органов. Вскоре одного из подозреваемых вычислили в соседнем регионе — в Саратове. Когда полицейские приступили к штурму его квартиры, тот сначала попытался взять кого-то из соседей в заложники, затем решил застрелиться. Его доставили в реанимацию, где он скончался.
Задержанный Демченко уже подробно рассказал, как спланировали преступление. А поиски третьего подозреваемого продолжаются. Тем временем раненого сотрудника ДПС Алексея Серова вертолетом транспортировали в областной центр. Несмотря на то, что, по словам врачей, его жизни уже ничто не угрожает, ближайший месяц ему придется провести под пристальным присмотром. Также сегодня стало известно, что все полицейские, которые принимали участие в задержании грабителей, будут представлены к наградам.
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