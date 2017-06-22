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  • 22.06, 19:38
    Петербургские рекламщики взяли «Каннского льва». Санкт-Петербург, реклама, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургские рекламщики взяли «Каннского льва»

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    Петербургские рекламщики взяли «Каннского льва»

    Петербургские рекламщики взяли «Каннского льва»

      Жюри международного фестиваля рекламы оценило разработанное для группы «Аукцыон» мобильное приложение.

      На одного «льва» в Петербурге стало больше. Очередного хищника в город на Неве привезли рекламщики. Они завоевали бронзовую награду международного фестиваля «Каннские львы».

      Жюри оценило промоприложение альбома группы «Аукцыон». Оно воспроизводит песни, если камеру смартфона направить на солнце. Как это ни странно, авторы проекта утверждают: идея с солнечным светом родилась мрачной петербургской осенью.

      Кроме рок-музыкантов, зрителей фестиваля познакомили и с сотрудниками НТВ. «Каннские львы» проводятся более полувека и считаются наиболее авторитетным среди производителей рекламы. В петербургском прайде «каннский лев» стал первым.

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