Сергей Шнуров представил «невероятную и правдивую» биографию «Ленинграда»

К 20-летию группировки «Ленинград» выходит в свет дополненная биография легендарного коллектива.

Триумфальное шествие Сергея Шнурова и его сотоварищей от подвалов до стадионов подробно и изнутри описал журналист Максим Семеляк. В свое время он был участником прославленной группы. Жанр повествования обозначен как «невероятная и правдивая история». А на обложке пометка о том, что книга содержит нецензурную брань.



«Из такой биографии слов не выкинешь», — признался автор на встрече с прессой. Главной задачей было передать неповторимую атмосферу праздника, живой дух «Ленинграда». Справедливости ради надо добавить, что это переиздание написанной десять лет назад книги.



Так называемый второй сезон напоминает концерт, во время которого слышны овации, хохот из-за кулис, звон бокалов и скрежет мониторов. Теперь это портрет не только харизматичного лидера, но и целой эпохи. Хотя сам Сергей Шнуров во время презентации несколько снизил пафос, назвав новинку отличным «туалетным чтивом» и признался, что на страницы будущего бестселлера попали далеко не все, причастные к «Ленинграду» личности.



Открытием для самого Сергея Шнурова, стали некоторые фото, опубликованные на страницах фолианта. Многие из них музыкант сам увидел впервые.



Не нужно быть ни литературным, ни музыкальным критиком, чтобы предсказать огромный успех книжной новинки. Ведь «Ленинград» — это не просто десятки альбомов, но и бесконечные анекдоты и растиражированные цитаты из текстов песен.