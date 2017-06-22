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  • 22.06, 19:38

    Около 500 вернувшихся из Донбасса украинских военных покончили с собой

    2 комментария

    Около 500 вернувшихся из Донбасса украинских военных покончили с собой

    Около 500 вернувшихся из Донбасса украинских военных покончили с собой

    Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что было зафиксировано несколько сотен суицидов среди военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

    По словам министра, с собой покончили около 500 ветеранов так называемой АТО в Донбассе. Об этом Арсен Аваков написал в материале «Стратегия гибридной войны», который был опубликован в издании «Украинская правда».

    Арсен Аваков: «По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО после возвращения из зоны боевых действий».

    Министр пишет о «поствоенном ветеранском синдроме» — разновидности посттравматического стрессового расстройства. Как он отметил, согласно общепризнанному международному стандарту по военным конфликтам, 90–95% военных после возвращения имеют медицинские и социальные проблемы, а у трети диагностируют посттравматический синдром, результатом которого нередко становятся самоубийства.

    Он подчеркнул, что уже в 2015 году количество обращений с жалобами на бытовое насилие от родственников украинских военных, вернувшихся из Донбасса, увеличилось в восемь раз. По словам Авакова, это глобальная проблема украинского общества с учетом того, что к середине июня 2017 года 280,5 тысяч человек имеют статус участников боевых действий.

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