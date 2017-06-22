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  • 22.06, 19:38
    Бывший петербургский сварщик мастерит танцующих роботов из металлолома. Санкт-Петербург, роботы, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Бывший петербургский сварщик мастерит танцующих роботов из металлолома

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    Бывший петербургский сварщик мастерит танцующих роботов из металлолома

    Бывший петербургский сварщик мастерит танцующих роботов из металлолома

      Александр Гецой создает футуристические механизмы. Они двигаются, играют на скрипке, заставляют задумываться о вечности. В ход идет всё металлическое: шпингалеты, шланги, кухонная утварь.

      Творить Александр начал еще 30 лет назад. За это время появилось более тысячи механических кукол. И все сейчас находятся за границей: в Канаде, Испании, Германии, Тунисе.

      Он называет себя механиком-аниматором и не любит слово художник. Просто потому, что не рисует картины, а собирает механизмы. К тому же, смеется, не умеет карандашом или кистью управлять. Вообще. Поэтому в его работах нет ни одного эскиза. Всё на глаз, всё в голове.

      Александр Гецой, механик-аниматор: «Есть определенные величины. Рука — 35 сантиметров, предплечье — 33 сантиметра. Дальше — с учетом петли. Нога также идет 38 сантиметров. И потом просто собираешь композицию по этим размерам».

      Это настоящий конструктор для взрослых. И чтобы его собрать, помимо соответствующих инструментов, должна быть фантазия. И это самое важное. Иначе, как пристроить обычную кухонную терку или ложки-поварешки. Эти запросто могут стать плечами. А эти — ну чем не коленная чашечка?!

      Так и получается — затворы от старых фотоаппаратов — это глаза, шланги для душа — связки, а дверные петли — суставы.

      Больше времени, чем на барахолке, он проводит только у себя в мастерской: выпиливает, отшлифовывает, приваривает. Потом походит, подумает и приделает еще деталь. Это настоящее творчество, где без физики с математикой никуда. Что и привлекает учеников.

      Корреспондент НТВ Антон Зыков узнал секреты мастера.

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