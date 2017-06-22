Воспитанники детсада в Демянске раскопали на площадке кладбище немецких солдат

В Новгородской области началась эксгумация останков немецких солдат с территории дошкольного учреждения.

В поселке Демянск продолжается эксгумация останков немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе ожесточенных боев эти места прозвали Демянским котлом. Здесь погибли сотни тысяч солдат. Огромные потери понесли и советские войска, и фашисты.



Спустя 70 лет местные жители продолжают находить останки воинов. В этом году к раскопкам пришлось подойти с особой деликатностью. Выяснилось, что на историческом захоронении стоит детский сад.



Как сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин, в годы войны Демянск был оккупирован, и немцы рядом с военным госпиталем сделали кладбище солдат Вермахта. После победы над фашистской Германией без особых этических сожалений могилы сровняли с землей, вырыли котлован и построили почему-то дошкольное учреждение.



То, что песочницы, качели, горки стоят на месте бывшего немецкого кладбища, ни для кого в Демянске не секрет. Несколько поколений детей играли, по сути, на могилах с лопатками и ведерками.



Сравнительно недавно на территории детского сада всё-таки начались важные работы, которых ждали ни один год — эксгумация останков солдат Вермахта. Представителей Народного союза Германии, которые занимаются захоронениями немецких солдат, приехали на встречу с родителями.



Юрий Купин, представитель Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями: «Мы первоначально прочесали всю площадку и собрали два мешка верховых костей килограммов по десять каждый. Мы надеемся на ваше понимание и поддержку. Мы хотим полностью очистить территорию. Мы должны это сделать, иначе кости будут всё время вылезать».



Большинство родителей сами долго ратовали за то, чтобы избавиться от такого наследия прошлого. Сами работы сотрудники Народного союза Германии просят не снимать процесс эксгумации. И вообще стараются корректно скрыть ее от глаз и детей, и взрослых. Большую часть работ провели под тентами за ограждениями. За несколько недель специалисты извлекли останки свыше 580 немецких военнослужащих.



Подробнее — в репортаже НТВ.