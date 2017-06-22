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  • 22.06, 19:38

    В центре Москвы мужчина зарезал официантку в кафе

    1 комментарий

    В центре Москвы мужчина зарезал официантку в кафе

    В центре Москвы мужчина зарезал официантку в кафе

    Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве девушки в заведении, расположенном в центре столицы.

    Сегодня днем мужчина ворвался в одно из кафе, расположенных на улице Машкова, и набросился на официантку с ножом. Он нанес ей не меньше девяти ударов. Девушка скончалась на месте.

    По предварительным данным, причиной убийства девушки стал ее отказ выйти замуж за малознакомого мужчину, с которым она недавно начала общаться в социальных сетях.

    В Следственном комитете сообщили, что подозреваемый был оперативно задержан. На месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 — «Убийство».

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