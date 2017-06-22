Крупный град повредил стекла домов и машин в Алтайском крае

Если накануне по ряду регионов России прошел шторм, то сегодня в Алтайском крае выпал крупный град.

Появились кадры из села Полковниково. Размер градин — почти с куриное яйцо. Пострадал урожай, разбиты стекла в домах и автомобилях. О пострадавших не сообщается.



Ранее Алтайский край и, в частности, Барнаул уже пережили сильный ливень с грозами, которые привели к отключению электроэнергии.

