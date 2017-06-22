Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 18:06
    Крупный град повредил стекла домов и машин в Алтайском крае. Алтайский край, град, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Крупный град повредил стекла домов и машин в Алтайском крае

    комментировать

    Крупный град повредил стекла домов и машин в Алтайском крае

    Крупный град повредил стекла домов и машин в Алтайском крае

      Если накануне по ряду регионов России прошел шторм, то сегодня в Алтайском крае выпал крупный град.

      Появились кадры из села Полковниково. Размер градин — почти с куриное яйцо. Пострадал урожай, разбиты стекла в домах и автомобилях. О пострадавших не сообщается.

      Ранее Алтайский край и, в частности, Барнаул уже пережили сильный ливень с грозами, которые привели к отключению электроэнергии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru