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  • 22.06, 19:38
    У питерского дельца из прострелянной Toyota нашли тысячу таблеток наркотиков. Санкт-Петербург, наркотики и наркомания, погоня, расследование, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    У питерского дельца из прострелянной Toyota нашли тысячу таблеток наркотиков

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    У питерского дельца из прострелянной Toyota нашли тысячу таблеток наркотиков

    У питерского дельца из прострелянной Toyota нашли тысячу таблеток наркотиков

      Оперативники провели обыск в квартире фигуранта уголовного дела о незаконном хранении и распространении наркотиков. Накануне за ним и его подельниками полиция устроила настоящую погоню.

      Сегодня стали известны подробности громкой истории в деле с погоней за бывшим начальником полиции Невского района Петербурга, полковником Алексеем Харлашиным. Оперативники задержали его накануне после контрольной закупки крупной партии наркотиков.

      Как сообщают СМИ, сегодня при обыске в квартире одного из его подельников сотрудники главка нашли тысячу таблеток запрещенного синтетического вещества. По адресу зарегистрирован 29-летний уроженец Эстонии Алексей Филипьев. Его также накануне задержали полицейские.

      Напомним: в буквальном смысле искрометная погоня началась после того, как наркокурьеры попытались скрыться в Выборгском районе Петербурга на бронированном внедорожнике. В какой-то момент оперативники стали стрелять по колесам. И уже после преследования в машине экс-полицейского нашли килограммовый пакет с дорогостоящим наркотиком.

      Сейчас полковник Харлашин под охраной в больнице, у него сломана ключица. По факту незаконного распространения наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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