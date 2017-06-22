У питерского дельца из прострелянной Toyota нашли тысячу таблеток наркотиков

Оперативники провели обыск в квартире фигуранта уголовного дела о незаконном хранении и распространении наркотиков. Накануне за ним и его подельниками полиция устроила настоящую погоню.
Сегодня стали известны подробности громкой истории в деле с погоней за бывшим начальником полиции Невского района Петербурга, полковником Алексеем Харлашиным. Оперативники задержали его накануне после контрольной закупки крупной партии наркотиков.
Как сообщают СМИ, сегодня при обыске в квартире одного из его подельников сотрудники главка нашли тысячу таблеток запрещенного синтетического вещества. По адресу зарегистрирован 29-летний уроженец Эстонии Алексей Филипьев. Его также накануне задержали полицейские.
Напомним: в буквальном смысле искрометная погоня началась после того, как наркокурьеры попытались скрыться в Выборгском районе Петербурга на бронированном внедорожнике. В какой-то момент оперативники стали стрелять по колесам. И уже после преследования в машине экс-полицейского нашли килограммовый пакет с дорогостоящим наркотиком.
Сейчас полковник Харлашин под охраной в больнице, у него сломана ключица. По факту незаконного распространения наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Как сообщают СМИ, сегодня при обыске в квартире одного из его подельников сотрудники главка нашли тысячу таблеток запрещенного синтетического вещества. По адресу зарегистрирован 29-летний уроженец Эстонии Алексей Филипьев. Его также накануне задержали полицейские.
Напомним: в буквальном смысле искрометная погоня началась после того, как наркокурьеры попытались скрыться в Выборгском районе Петербурга на бронированном внедорожнике. В какой-то момент оперативники стали стрелять по колесам. И уже после преследования в машине экс-полицейского нашли килограммовый пакет с дорогостоящим наркотиком.
Сейчас полковник Харлашин под охраной в больнице, у него сломана ключица. По факту незаконного распространения наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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