Бизнес-патриоты предложили отзывать лицензии у банков за принимающие фальшивки банкоматы

В Совет Федерации поступило предложение отзывать лицензии у российских банков, чьи банкоматы недостаточно современные, чтобы отличать поддельные купюры.

С такой инициативой выступила Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Она решила: если у какой-то кредитной организации больше 25% банкоматов не отвечает требованиям ЦБ по проверке подлинности купюр, то такой банк вполне можно закрыть.



Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин идею поддержал, потому что «это одна из действенных мер», которая «сразу всех поставит на место».



Правда, замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал такую меру излишне жесткой и подчеркнул: банки сами заинтересованы в модернизации.