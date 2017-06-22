Роскомнадзор объяснил временную блокировку Google.Ru

Сегодня российские пользователи Интернета вздрогнули. Роскомнадзор внес сайт Google.Ru в реестр запрещенных, объяснив это влиянием сайта некой букмекерской компании. Впрочем, вскоре Google.Ru убрали из реестра.

Google.Ru стал недоступен для некоторых пользователей, так как обнаружился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, и провайдеры начали его блокировать. При этом было указано, что в реестр Google.Ru был внесен еще в 2016 году по требованию Федеральной налоговой службы.



Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что проблема на данный момент решена. По его словам, у Google.Ru стояло перенаправление пользователей на сайт букмекерской конторы, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Жаров добавил, что Google убрал редирект и из реестра его вычеркнули. Правда, почему блокировка началась лишь спустя год, пока неизвестно.