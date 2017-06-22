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  • 22.06, 18:06
    Роскомнадзор объяснил временную блокировку Google.Ru. Google, Интернет, Роскомнадзор, черные списки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Роскомнадзор объяснил временную блокировку Google.Ru

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    Роскомнадзор объяснил временную блокировку Google.Ru

    Роскомнадзор объяснил временную блокировку Google.Ru

    Роскомнадзор объяснил временную блокировку Google.Ru

      Сегодня российские пользователи Интернета вздрогнули. Роскомнадзор внес сайт Google.Ru в реестр запрещенных, объяснив это влиянием сайта некой букмекерской компании. Впрочем, вскоре Google.Ru убрали из реестра.

      Google.Ru стал недоступен для некоторых пользователей, так как обнаружился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, и провайдеры начали его блокировать. При этом было указано, что в реестр Google.Ru был внесен еще в 2016 году по требованию Федеральной налоговой службы.

      Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что проблема на данный момент решена. По его словам, у Google.Ru стояло перенаправление пользователей на сайт букмекерской конторы, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Жаров добавил, что Google убрал редирект и из реестра его вычеркнули. Правда, почему блокировка началась лишь спустя год, пока неизвестно.

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