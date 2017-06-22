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  • 22.06, 18:06
    Во всех регионах страны зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Во всех регионах страны зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

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    Во всех регионах страны зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

    Во всех регионах страны зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

    Во всех регионах страны зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

      Накануне во всех регионах страны началась акция «Свеча памяти». Сотни жителей Владивостока зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. У мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошел торжественный митинг.

      Акция «Свеча памяти» состоялась и в Екатеринбурге. Там накануне больше пяти тысяч человек прошли с зажженными свечами по центру города. А в Волгограде, который стал одним из символов героизма советских воинов, участники акции и ветераны Великой Отечественной собрались у подножия Мамаева кургана.

      В городе-герое Севастополе у мемориала героической обороны выложили из зажженных свечей «1941-й. Помним» и пятиконечную звезду. В Петербурге сегодня рано утром свечи принесли к мемориалу блокадникам. Именно в этом месте жители осажденного Ленинграда набирали воду из ледяной проруби.

      В Кирове утром ветераны и руководители области возложили цветы к Вечному огню, а накануне кировчане зажгли свечи памяти. Цветы возложили и к монументу «Вечная память» в Ярославле. Память павших за Родину почтили минутой молчания. Завершились траурные мероприятия у Вечного огня.

      А в Тульской области на Кургане Бессмертия сегодня прошло перезахоронение останков советских солдат. Сейчас в 16 братских могилах покоятся более 800 воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной.

      В Москве в четыре часа утра (в это же время в 1941-м гитлеровская авиация начала бомбить советские города) к Могиле Неизвестного Солдата возложили тысячи цветов. Вновь, как и 76 лет назад, звучал голос Левитана.

      Накануне вечером вдоль Крымской набережной поставили 1418 свечей — ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. А уже днем столько же свечей зажгли в Зале Памяти и скорби военного музея на Поклонной горе. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы, представители общественных движений и молодежных организаций.

      Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России.

      Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

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