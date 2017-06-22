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  • 22.06, 18:06
    Хозяева двух собак судятся в Екатеринбурге после драки питомцев. Екатеринбург, собаки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Хозяева двух собак судятся в Екатеринбурге после драки питомцев

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    Хозяева двух собак судятся в Екатеринбурге после драки питомцев

    Хозяева двух собак судятся в Екатеринбурге после драки питомцев

      В суде Екатеринбурга спор ведут хозяйка стаффордширского терьера и китайской хохлатой. Одна пытается отсудить у другой денежную компенсацию. По словам Натальи Казаковой, ее миниатюрный питомец после нападения несколько месяцев был на грани смерти.

      В этом собачьем бою без правил итог был предрешен. На кадрах регистратора видно, как бойцовый пес набросился на миниатюрную собачку и едва не разорвал ее на части. Для хохлатой по прозвищу Тошка схватка закончилась реанимацией, двойной перелом челюсти. Последователи несколько сложных операций и инвалидность.

      На лечение ушло 60 тысяч рублей. Но хозяева стаффордширского терьера возмещать расходы не собираются. Уверяют, что драку начал не их пес, а маленький Тошка.

      Теперь настоящий бой проходит уже в суде — сцепились хозяева четвероногих. По словам владельцев китайской хохлатой, стаффордширский терьер не в первый раз напал на их питомца и вообще якобы держит весь двор в страхе.

      Хозяйка стаффордширского терьера настояла на дополнительной экспертизе, чтобы Тошке проверили зубы. Судебные слушания отложили на июль.

      Подробности — в видеоматериале.

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