Хозяева двух собак судятся в Екатеринбурге после драки питомцев

В суде Екатеринбурга спор ведут хозяйка стаффордширского терьера и китайской хохлатой. Одна пытается отсудить у другой денежную компенсацию. По словам Натальи Казаковой, ее миниатюрный питомец после нападения несколько месяцев был на грани смерти.

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В этом собачьем бою без правил итог был предрешен. На кадрах регистратора видно, как бойцовый пес набросился на миниатюрную собачку и едва не разорвал ее на части. Для хохлатой по прозвищу Тошка схватка закончилась реанимацией, двойной перелом челюсти. Последователи несколько сложных операций и инвалидность.



На лечение ушло 60 тысяч рублей. Но хозяева стаффордширского терьера возмещать расходы не собираются. Уверяют, что драку начал не их пес, а маленький Тошка.



Теперь настоящий бой проходит уже в суде — сцепились хозяева четвероногих. По словам владельцев китайской хохлатой, стаффордширский терьер не в первый раз напал на их питомца и вообще якобы держит весь двор в страхе.



Хозяйка стаффордширского терьера настояла на дополнительной экспертизе, чтобы Тошке проверили зубы. Судебные слушания отложили на июль.



Подробности — в видеоматериале.

