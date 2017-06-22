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  • 22.06, 18:07

    В Госдуму внесли законопроект об отмене новогодних каникул

    27 комментариев

    В Госдуму внесли законопроект об отмене новогодних каникул

    В Госдуму внесли законопроект об отмене новогодних каникул

    Депутаты от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает исключить новогодние каникулы из перечня государственных праздничных дней.

    КПРФ предлагает отменить новогодние каникулы. По мнению авторов законопроекта, выходными днями в период новогодних праздников должны остаться только 1 и 7 января. Документ размещен в думской базе данных.

    Из пояснительной записки к законопроекту: «По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере».

    Взамен предлагается сделать выходным днем 31 декабря — это «позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время». А также в КПРФ рассчитывают сделать нерабочими днями 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

    Отметим, что в декабре прошлого года с призывом отменить дополнительные выходные во время новогодних праздников выступил депутат от ЛДПР Вадим Деньгин. По его мнению, этот период года превращается в «глобальную пьянку».

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