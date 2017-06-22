Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 18:07
    В Вене открыли памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной. Австрия, Великая Отечественная война, Вена, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Вене открыли памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной

    1 комментарий
    В Вене открыли памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной

    В Вене открыли памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной

    В Вене открыли памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной

      На Центральном кладбище Вены сегодня состоялась торжественная церемония открытия монумента советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной.

      В 2016 году там нашли неизвестное захоронение — тела почти 200 советских граждан. Имена большинства удалось установить. Чтобы увековечить память погибших солдат и офицеров, Российское военно-историческое общество и власти австрийской столицы приняли решение поставить обелиск.

      Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России.

      Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru