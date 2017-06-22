В Вене открыли памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной

Минуты молчания, венки и зажженные свечи: как прошел День памяти и скорби в разных городах России. Опубликовано НТВ 22 июня 2017 г.

В 2016 году там нашли неизвестное захоронение — тела почти 200 советских граждан. Имена большинства удалось установить. Чтобы увековечить память погибших солдат и офицеров, Российское военно-историческое общество и власти австрийской столицы приняли решение поставить обелиск.