Военные историки обсудили сражения Второй мировой войны на встрече в Италии

Документальные факты сражений на Дону и в Сталинграде обсуждают в эти дни в Италии. Военные историки пытаются противостоять выворачиванию наизнанку памяти о тех событиях. Международная встреча, которая проходит в Модене, посвящена всем героям Второй мировой войны.

Историков из России встречают в Военной академии Модены, ее выпускники воевали на стороне фашистской Германии и не вернулись с русского фронта. Для итальянских военных встреча историков — знаковое событие. Конференцию назвали «Сражения в России: Дон, Сталинград. Взгляд спустя 75 лет». Именно в эти дни в 1942 году от Дона до Волги начиналось грандиозное сражение Второй мировой войны — Сталинградская битва, охватившая территорию свыше 100 тысяч квадратных километров. 200 дней боев, в которых участвовали более двух миллионов солдат противоборствующих сторон.



Александр Кравчук, генерал-лейтенант, «Российский союз ветеранов»: «В настоящее время итоги Великой Отечественной или Второй мировой войны извращены до такой степени, что американцы вообще считают, что они выиграли эту войну. Абсолютная дикая ложь приводит к тому, что молодежь не знает сейчас правду, воспитывается на фильмах-боевиках».



Это беспокоит и итальянских историков. Они указывают на пробелы образования в их стране, считая, что недостаточно рассказывается о ключевой роли советского народа в победе над фашизмом.



На конференции демонстрируют недавно рассекреченные документы и фотографии архивов двух стран, раскрывающие подробности сражений в России. О том, как немцы вынуждали итальянских солдат идти в бой под угрозой расстрела. Большое внимание итальянские исследователи уделили фашисткой пропаганде и ее краху, рассказывая, как зомбировали солдат, убеждая, что их миссия освободительная. Машина пропаганды дала трещину, когда итальянские солдаты собственными глазами увидели зверства гитлеровцев.



Дискуссию вызвали цифры погибших в советском плену. Согласно итальянским документам, в советских лагерях из-за плохого содержания умерли 60 тысяч итальянцев, лишь 10 тысяч солдат вернулись домой. Российские исследователи объясняют, что это не соответствует действительности. Итальянские солдаты, оказавшись в январе 1943 года в 30-градусный мороз в донской степи, были брошены немецкой армией без провизии и снаряжения, и многие погибли по пути в лагеря для военнопленных.



Обмен архивными документами российские и итальянские историки продолжат 27 июня в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где пройдет второй этап важной дискуссии. Затем делегация отправится к местам боев на Дону. Итогом международной работы станет книга. Исследователи считают, что только обнародование неопровержимых фактов может противостоять фальсификации истории.



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