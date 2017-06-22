Число жертв отравления спиртом в Подмосковье возросло до четырех

Скончался еще один житель Сергиева Посада, отравившийся метиловым спиртом во время застолья.
В Следственном комитете сообщили, что число погибших в результате отравления увеличилось. Скончался еще один человек. Таким образом, количество жертв возросло до четырех, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о трех погибших.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области: «Умер четвертый пострадавший от отравления алкоголем в Сергиевом Посаде».
По данным следствия, накануне вечером компания распивала спиртное в квартире дома на улице 1-й Ударной Армии. В реанимацию после застолья были доставлены 11 человек с отравлением неизвестным веществом — девять мужчин и две женщины.
По словам пострадавших, опасный алкоголь им подарил друг хозяина квартиры. Но сам на празднование дня рождения не остался. Сейчас его разыскивает полиция.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 — «Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности».
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области: «Умер четвертый пострадавший от отравления алкоголем в Сергиевом Посаде».
По данным следствия, накануне вечером компания распивала спиртное в квартире дома на улице 1-й Ударной Армии. В реанимацию после застолья были доставлены 11 человек с отравлением неизвестным веществом — девять мужчин и две женщины.
По словам пострадавших, опасный алкоголь им подарил друг хозяина квартиры. Но сам на празднование дня рождения не остался. Сейчас его разыскивает полиция.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 — «Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности».
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