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  • 22.06, 16:36

    Число жертв отравления спиртом в Подмосковье возросло до четырех

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    Число жертв отравления спиртом в Подмосковье возросло до четырех

    Число жертв отравления спиртом в Подмосковье возросло до четырех

    Скончался еще один житель Сергиева Посада, отравившийся метиловым спиртом во время застолья.

    В Следственном комитете сообщили, что число погибших в результате отравления увеличилось. Скончался еще один человек. Таким образом, количество жертв возросло до четырех, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о трех погибших.

    Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области: «Умер четвертый пострадавший от отравления алкоголем в Сергиевом Посаде».

    По данным следствия, накануне вечером компания распивала спиртное в квартире дома на улице 1-й Ударной Армии. В реанимацию после застолья были доставлены 11 человек с отравлением неизвестным веществом — девять мужчин и две женщины.

    По словам пострадавших, опасный алкоголь им подарил друг хозяина квартиры. Но сам на празднование дня рождения не остался. Сейчас его разыскивает полиция.

    Правоохранители изъяли из квартиры канистру из-под суррогатного алкогольного напитка. Ее отправили на экспертизу, где выяснилось, что в ней был метиловый спирт.

    Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 — «Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

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