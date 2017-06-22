Убитая в Италии россиянка была беременна

Генконсульство РФ в Милане подтвердило, что убитая 18 июня в Местре женщина была россиянкой.
Убийство произошло на материковой части Венеции на минувшей неделе. Сегодня в российском диппредставительстве подтвердили данные СМИ, что убитая женщина была гражданкой РФ. Генконсульство помогает родным погибшей оформить документы, чтобы приехать в Италию, передает ТАСС.
Генконсульство РФ в Милане: «Анастасия Шакурова — российская гражданка. Генконсульство уже оказывает помощь родственникам убитой в получении визы. В ближайшее время (завтра или послезавтра) в Италию должны приехать родители женщины. Итальянская сторона заверяет, что в кратчайшие сроки будут завершены все необходимые процедуры и тело передадут родственникам».
Пока точно не известно, собирается ли семья Шакуровой перевезти ее тело на родину для захоронения.
Трагедия произошла 18 июня. 30-летняя Шакурова была убита вместе с со своим женихом — 31-летним неаполитанцем Биаджо Буономо. Преступник уже арестован — это 50-летний профессор Стефано Перале, который занимался с россиянкой английским. Мужчина был влюблен в Анастасию, причиной преступления стала ревность.
Стефано пригласил Шакурову и ее жениха к себе в гости. Он задушил женщину, а Буономо забил до смерти. После этого убийца позвонил в полицию и во всем признался. Теперь ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
По итогам вскрытия выяснилось, что Анастасия Шакурова находилась на пятом месяце беременности. Отцом ребенка был убитый вместе с ней Биаджо.
Генконсульство РФ в Милане: «Анастасия Шакурова — российская гражданка. Генконсульство уже оказывает помощь родственникам убитой в получении визы. В ближайшее время (завтра или послезавтра) в Италию должны приехать родители женщины. Итальянская сторона заверяет, что в кратчайшие сроки будут завершены все необходимые процедуры и тело передадут родственникам».
Пока точно не известно, собирается ли семья Шакуровой перевезти ее тело на родину для захоронения.
Трагедия произошла 18 июня. 30-летняя Шакурова была убита вместе с со своим женихом — 31-летним неаполитанцем Биаджо Буономо. Преступник уже арестован — это 50-летний профессор Стефано Перале, который занимался с россиянкой английским. Мужчина был влюблен в Анастасию, причиной преступления стала ревность.
Стефано пригласил Шакурову и ее жениха к себе в гости. Он задушил женщину, а Буономо забил до смерти. После этого убийца позвонил в полицию и во всем признался. Теперь ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
По итогам вскрытия выяснилось, что Анастасия Шакурова находилась на пятом месяце беременности. Отцом ребенка был убитый вместе с ней Биаджо.
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