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  • 22.06, 16:36

    Убитая в Италии россиянка была беременна

    1 комментарий
    Убитая в Италии россиянка была беременна

    Убитая в Италии россиянка была беременна

    Убитая в Италии россиянка была беременна
  • Фото: laprimapagina.it

    • Генконсульство РФ в Милане подтвердило, что убитая 18 июня в Местре женщина была россиянкой.

    Убийство произошло на материковой части Венеции на минувшей неделе. Сегодня в российском диппредставительстве подтвердили данные СМИ, что убитая женщина была гражданкой РФ. Генконсульство помогает родным погибшей оформить документы, чтобы приехать в Италию, передает ТАСС.

    Генконсульство РФ в Милане: «Анастасия Шакурова — российская гражданка. Генконсульство уже оказывает помощь родственникам убитой в получении визы. В ближайшее время (завтра или послезавтра) в Италию должны приехать родители женщины. Итальянская сторона заверяет, что в кратчайшие сроки будут завершены все необходимые процедуры и тело передадут родственникам».

    Пока точно не известно, собирается ли семья Шакуровой перевезти ее тело на родину для захоронения.

    Трагедия произошла 18 июня. 30-летняя Шакурова была убита вместе с со своим женихом — 31-летним неаполитанцем Биаджо Буономо. Преступник уже арестован — это 50-летний профессор Стефано Перале, который занимался с россиянкой английским. Мужчина был влюблен в Анастасию, причиной преступления стала ревность.

    Стефано пригласил Шакурову и ее жениха к себе в гости. Он задушил женщину, а Буономо забил до смерти. После этого убийца позвонил в полицию и во всем признался. Теперь ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

    По итогам вскрытия выяснилось, что Анастасия Шакурова находилась на пятом месяце беременности. Отцом ребенка был убитый вместе с ней Биаджо.

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