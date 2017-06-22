В Австрии начинаются открытые судебные слушания о судьбе дома Гитлера

Сегодня Конституционный суд Австрии проведет открытые слушания по делу об экспроприации дома, в котором родился Адольф Гитлер. Трехэтажное здание сейчас находится в частной собственности, и его хозяйка не желает добровольно отказываться от имущественных прав. Власти же хотят провести в особняке архитектурные работы и уменьшить привлекательность для неонацистов, отдав его художникам в качестве
арт-объекта.
Желтоватый дом XVII века, казалось бы, ничем не примечателен. Но решения его судьбы Конституционным судом сегодня с нетерпением ждут, без преувеличения, все 16 тысяч жителей австрийского Браунау. Споры по поводу трехэтажки, в которой родился и прожил первые три года Адольф Гитлер, идут уже несколько лет. И вот специальная комиссия приготовила предложения о том, как стереть этот адрес из памяти миллионов европейцев.
Именно факт рождения фюрера бросает тень на мирную провинцию, говорят местные. Ведь появись на свет создатель фашизма всего в ста метрах правее реки — многие поколения австрийцев жили бы спокойнее. По сути, в городе нет других достопримечательностей, кроме этого здания. И, несмотря на то, что на нем нет никаких мемориальных табличек или других опознавательных знаков, туристы со всего мира умудряются его найти.
Причем для многих это строение — один из первых пунктов в культурной программе. И вся проблема в том, что собираются здесь далеко не только праздные отдыхающие. По данным местного МВД, у дома Гитлера целые собрания устраивают приехавшие из разных стран нацисты.
Подробности — в видеоматериале.
Именно факт рождения фюрера бросает тень на мирную провинцию, говорят местные. Ведь появись на свет создатель фашизма всего в ста метрах правее реки — многие поколения австрийцев жили бы спокойнее. По сути, в городе нет других достопримечательностей, кроме этого здания. И, несмотря на то, что на нем нет никаких мемориальных табличек или других опознавательных знаков, туристы со всего мира умудряются его найти.
Причем для многих это строение — один из первых пунктов в культурной программе. И вся проблема в том, что собираются здесь далеко не только праздные отдыхающие. По данным местного МВД, у дома Гитлера целые собрания устраивают приехавшие из разных стран нацисты.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии