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  • 22.06, 16:36

    Стыковка участков газопровода «Турецкий поток» пройдет в присутствии Путина

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    Стыковка участков газопровода «Турецкий поток» пройдет в присутствии Путина

    Стыковка участков газопровода «Турецкий поток» пройдет в присутствии Путина

    В Анапе 23 июня пройдет стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». За процессом будет наблюдать президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Стыковка участков газопровода будет произведена с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, которое будет строить глубоководную часть «Турецкого потока». В день оно способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода. Общая протяженность газопровода составит 937 километров.

    Строительство морского участка газопровода началось в первых числах мая. Ввести в эксплуатацию первые нити планируется к концу 2019 года. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Первая будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения европейских стран. Размер планируемых инвестиций в «Турецкий поток» составляет порядка 6 млрд долларов.

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