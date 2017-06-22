Стыковка участков газопровода «Турецкий поток» пройдет в присутствии Путина

В Анапе 23 июня пройдет стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». За процессом будет наблюдать президент РФ Владимир Путин, сообщили в
пресс-службе Кремля.
Стыковка участков газопровода будет произведена с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, которое будет строить глубоководную часть «Турецкого потока». В день оно способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода. Общая протяженность газопровода составит 937 километров.
Строительство морского участка газопровода началось в первых числах мая. Ввести в эксплуатацию первые нити планируется к концу 2019 года. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Первая будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения европейских стран. Размер планируемых инвестиций в «Турецкий поток» составляет порядка 6 млрд долларов.
Строительство морского участка газопровода началось в первых числах мая. Ввести в эксплуатацию первые нити планируется к концу 2019 года. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Первая будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения европейских стран. Размер планируемых инвестиций в «Турецкий поток» составляет порядка 6 млрд долларов.
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