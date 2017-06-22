Стали известны подробности массового отравления спиртом из канистры в Подмосковье

Сегодня утром стало известно, что с сильнейшей интоксикацией в подмосковную больницу обратились 11 человек, четверых спасти не удалось. Как оказалось, одновременно в лечебное учреждение города Ахтубинска Астраханской области доставили семерых с аналогичными симптомами. Для четверых все обернулось летальным исходом.
В подмосковном Сергиевом Посаде 11 человек экстренно госпитализировали с одним и тем же диагнозом — острая алкогольная интоксикация.
Елена Фокина, представитель Главного следственного управления СК по Московской области: «В реанимационное отделение были доставлены жители с отравлением неизвестным веществом — девять мужчин и две женщины. Позднее женщины и один из мужчин скончались».
Позже появилась информация, что скончался еще один человек из числа отравившихся.
Елена Фокина: «Следственными органами получены данные, что пострадавшие распивали спирт из канистры, который подарил неизвестный мужчина. Следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия».
В квартире дома на улице 1-й Ударной армии, по словам соседей, компания якобы отмечала день рождения. Они утверждают, что смертельное горячительное им подарил друг хозяина квартиры. Но сам на праздник не остался.
Приметы мужчины известны (соседи видели, как он подъезжал к дому и доставал из багажника емкость), сейчас его разыскивает полиция. Квартира, где проходило застолье, опечатана. Точно известно: гостей принимала молодая супружеская пара. Соседи отзываются о них хорошо. Говорят, оба работали. В пристрастии к алкоголю замечены не были. Тару из-под суррогатного напитка оперативники изъяли, отправили в лабораторию. Эксперты подтвердили: это метиловый спирт.
Похожая ситуация с летальным исходом произошла и в Астраханской области. Две трагедии произошли в один день. И в первом, и во втором случае замешана канистра с неизвестным крепким напитком. Несколько человек распивали алкоголь на берегу реки. Четверо скончались по дороге в больницу. Трое выжили. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Подробности — в видеоматериале.
Елена Фокина, представитель Главного следственного управления СК по Московской области: «В реанимационное отделение были доставлены жители с отравлением неизвестным веществом — девять мужчин и две женщины. Позднее женщины и один из мужчин скончались».
Позже появилась информация, что скончался еще один человек из числа отравившихся.
Елена Фокина: «Следственными органами получены данные, что пострадавшие распивали спирт из канистры, который подарил неизвестный мужчина. Следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия».
В квартире дома на улице 1-й Ударной армии, по словам соседей, компания якобы отмечала день рождения. Они утверждают, что смертельное горячительное им подарил друг хозяина квартиры. Но сам на праздник не остался.
Приметы мужчины известны (соседи видели, как он подъезжал к дому и доставал из багажника емкость), сейчас его разыскивает полиция. Квартира, где проходило застолье, опечатана. Точно известно: гостей принимала молодая супружеская пара. Соседи отзываются о них хорошо. Говорят, оба работали. В пристрастии к алкоголю замечены не были. Тару из-под суррогатного напитка оперативники изъяли, отправили в лабораторию. Эксперты подтвердили: это метиловый спирт.
Похожая ситуация с летальным исходом произошла и в Астраханской области. Две трагедии произошли в один день. И в первом, и во втором случае замешана канистра с неизвестным крепким напитком. Несколько человек распивали алкоголь на берегу реки. Четверо скончались по дороге в больницу. Трое выжили. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Подробности — в видеоматериале.
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