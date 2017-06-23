На связи с учителями: акция «ВКонтакте» к выпускным вечерам

Соцсеть запустила серию роликов, которые призывают выпускников не терять связи со школьными учителями.
Серия состоит из трех видео — «Учитель химии», «Учитель физкультуры» и «Учитель истории».
На днях были подведены итоги запущенного в мае проекта «Выпускной 2017». Победителями стали выпускники трех учебных заведений: московского лицея номер 1581 при МГТУ им. Баумана, школы номер 10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска.
Выпускные балы пройдут в России предстоящей ночью.
На днях были подведены итоги запущенного в мае проекта «Выпускной 2017». Победителями стали выпускники трех учебных заведений: московского лицея номер 1581 при МГТУ им. Баумана, школы номер 10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска.
Выпускные балы пройдут в России предстоящей ночью.
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