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  • 23.06, 10:47

    На связи с учителями: акция «ВКонтакте» к выпускным вечерам

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    На связи с учителями: акция «ВКонтакте» к выпускным вечерам

    На связи с учителями: акция «ВКонтакте» к выпускным вечерам

    На связи с учителями: акция «ВКонтакте» к выпускным вечерам

    Соцсеть запустила серию роликов, которые призывают выпускников не терять связи со школьными учителями.

    Серия состоит из трех видео — «Учитель химии», «Учитель физкультуры» и «Учитель истории».







    На днях были подведены итоги запущенного в мае проекта «Выпускной 2017». Победителями стали выпускники трех учебных заведений: московского лицея номер 1581 при МГТУ им. Баумана, школы номер 10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска.







    Выпускные балы пройдут в России предстоящей ночью.

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