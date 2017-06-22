МИД РФ ждет реакции Запада на полеты неопознанной авиации в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила сегодня о ситуации в Афганистане, на которую не обращает внимания западная пресса.
Россия ждет реакции Запада на передачу боевикам в Афганистане боеприпасов и вооружений. Речь идет о переброске вертолетами без опознавательных знаков на восток Афганистана к пещерному комплексу Тора-Бора боевиков «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), а также вооружений и боеприпасов.
Мария Захарова напомнила о заявлениях депутата нижней палаты парламента Афганистана Захира Кадыра о том, что так называемая неопознанная авиация принадлежит США.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Показательно, что ни афганскими властями, ни руководством военного присутствия США и НАТО в Афганистане до сих пор не дано вразумительных объяснений относительно участившихся в последние месяцы полетов так называемой неопознанной авиации, которая была замечена в оказании поддержки боевикам ИГ. Подчеркиваю: ИГИЛ в различных провинциях Афганистана».
Захарова говорила также об инциденте в пригороде Парижа, там поздно вечером грабители напали на машину, в которой находился глава делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне в Ле-Бурже Сергей Корнев. По словам Захаровой, речь идет о бытовом ограблении. Тем не менее российский МИД направил во Францию ноту с просьбой тщательно расследовать это дело.
Мария Захарова напомнила о заявлениях депутата нижней палаты парламента Афганистана Захира Кадыра о том, что так называемая неопознанная авиация принадлежит США.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Показательно, что ни афганскими властями, ни руководством военного присутствия США и НАТО в Афганистане до сих пор не дано вразумительных объяснений относительно участившихся в последние месяцы полетов так называемой неопознанной авиации, которая была замечена в оказании поддержки боевикам ИГ. Подчеркиваю: ИГИЛ в различных провинциях Афганистана».
Захарова говорила также об инциденте в пригороде Парижа, там поздно вечером грабители напали на машину, в которой находился глава делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне в Ле-Бурже Сергей Корнев. По словам Захаровой, речь идет о бытовом ограблении. Тем не менее российский МИД направил во Францию ноту с просьбой тщательно расследовать это дело.
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